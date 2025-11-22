Potštát se dohodl se zájemcem o stavbě tří větrníků, dalším může zabránit

Zástupcům města se po sérii jednání s firmou RenoEnergie podařilo smluvně upravit projekt, který orgány města schválily před řadou let. „Počet větrných elektráren byl snížen z pěti na tři. Dvě nejproblematičtější, které by mohly hlukově zhoršit život v místní části Kyžlířov, byly zrušeny. Věřím také, že po hlukové stránce se podařilo dosáhnout dobrého výsledku i díky potštátským spolkům, které se aktivně zapojily do jednání o snížení počtu turbín i nastavení hlukových limitů,“ uvedl starosta Potštátu René Passinger.
Staré smlouvy po předchozím vedení Potštátu, které se týkají stavby větrných elektráren, nelze podle Passingera jen tak zrušit. Pomocí dodatků se je však podařilo výrazně vylepšit ve prospěch Potštátu.
„Pro naše město to znamená dlouhodobý a velmi slušný finanční přínos. Tyto prostředky nepomůžou jen městu jako celku, ale také našim spolkům, škole a dalším aktivitám, které tvoří život v obci,“ řekl. Výše dohodnuté kompenzace za provoz tří větrných elektráren nebyla zveřejněna.
Pět stojí, nejméně tři vyrostou
Město díky dohodě s firmou RenoEnergie navíc získá spoluvlastnictví okolních pozemků, což podle Passingera posílí schopnost Potštátu bránit výstavbě dalších větrných elektráren. „V území je stále několik dalších záměrů větrných elektráren, které mají změnu územního plánu ještě z dob minulých zastupitelstev. Právě proto jsme podepisovali dodatky, které mají výstavbě do budoucna zabránit. Doufám, že se nám to podaří,“ podotkl.
|
Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace
Například firma Roteko Invest chce východně od městské části Potštát-Lipná postavit dvě větrné elektrárny, každá má mít výkon až 2,2 megawattu. Proti jejich vybudování je radnice i místní spolky.
Olomoucký kraj loni zveřejnil souhlasné stanovisko ke stavbě těchto dvou větrníků, investor tak může pokračovat v přípravě projektu. Potštátská radnice v roce 2007 k záměru vydala kladné stanovisko a upravila tehdy územní plán. Vedení města ovšem posléze změnilo na stavbu větrníků názor, jelikož v okolí Potštátu se už k nebi tyčí pět větrných elektráren.
|
Jak nastartovat větrníky? Obce slyší na benefity, čisté energii víc fandí i lidé
Investoři do větrné energie v posledních letech soustředili pozornost v Olomouckém kraji hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku a Jesenicko. V některých obcích však jejich záměry narážejí na odpor části obyvatel.
V říjnu byla kvůli plánované stavbě větrných elektráren uspořádána referenda v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku a také v Domašově u Šternberka nedaleko Olomouce. Ve prospěch větrníků vyznělo pouze referendum v Domašově, v ostatních třech obcích se obyvatelé vyslovili proti.