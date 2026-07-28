Většina politických stran už zveřejnila lídry pro komunální volby v Olomouci

Většina politických stran a hnutí už zveřejnila své lídry a další kandidáty pro podzimní komunální volby v Olomouci. Termín pro odevzdání kandidátních listin vyprší za týden. Při posledních komunálních volbách roce 2022 olomoucký magistrát zaregistroval všech 11 podaných kandidátek. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Hnutí ANO do komunálních voleb v Olomouci povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou olomoucké kandidátky ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých (STAN), kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka.
Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. O hlasy voličů bude na podzim v Olomouci usilovat také nová koalice TOP 09, České pirátské strany a Strany zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul (TOP 09).
Jedničkou na kandidátce KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Do komunálních voleb v Olomouci půjde společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek (SPD).
Komunální volby v Olomouci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.
Politické subjekty pro komunální volby v Olomouci a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2022 Lídr 2026
ANO Miroslav Žbánek Miroslava Ferancová
KDU-ČSL součást koalice SPOLU Matouš Pelikán
ODS součást koalice SPOLU Jan Vašíř
ProOlomouc
součást koalice s Piráty Aleš Prstek
spOLečně Otakar Bačák Otakar Bačák
SPD, Trikolora a Svobodní
Pavel Jelínek Pavel Jelínek
STAN součást koalice STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti Marek Zelenka
TOP 09, Piráti a Strana zelených koalice se voleb nezúčastnila Lucie Tungul
SPOLU - koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Markéta Záleská koalice do voleb nepůjde
ProOlomouc a Piráti Tomáš Pejpek koalice do voleb nepůjde
STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti Andrea Hanáčková koalice do voleb nepůjde
Olomoučané Michal Mencl N
KSČM Liběna Večeřová N
Svobodní, Soukromníci, Koruna Česká a Konzervativní strana Bohuslav Coufal N
Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty Václav Dvořák N
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska Pavel Mužný N
N - údaj není k dispozici
Zdroj: ČSÚ, politické strany a hnutí