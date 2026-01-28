Soud v kauze Vidkun zmírnil tresty, expolicista má místo vězení podmínku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:22aktualizováno  13:22
Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání někdejšího sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů, ovlivňování kauz a podplácení.
Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (vpravo) byl 1. října 2024 jediným...

Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (vpravo) byl 1. října 2024 jediným obžalovaným v kauze Vidkun, který se dostavil k vrchnímu soudu v Olomouci. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (uprostřed) cestou k vrchnímu soudu
Vrchní soud v Olomouci řešil kauzu Vidkun, v níž byl mezi obžalovanými bývalý...
Vrchní soud v Olomouci řešil kauzu Vidkun, v níž byl mezi obžalovanými bývalý...
Vrchní soud v Olomouci řešil kauzu Vidkun, v níž byl mezi obžalovanými vlivný...
NS v rozsudku, který dočasně zpřístupnil na úřední desce, upřesnil hranice trestní odpovědnosti za úniky informací z trestních řízení a související korupci. Přísnější sazba je podle něj možná jen v případě, že únik prokazatelně ohrozil činnost orgánů veřejné moci.

Kyselý původně dostal tři roky s podmínečným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 1,82 milionu korun, NS trest zmírnil na 18 měsíců s odkladem na tři roky a pokutu 1,05 milionu.

Bývalý vysoce postavený krajský policista Kadlec si měl odpykat 3,5 roku nepodmíněně, NS mu nově vyměřil tři roky s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 438 tisíc korun a zákaz výkonu funkce či zaměstnání u bezpečnostního sboru na pět let.

Vrchní soud v kauze Vidkun zpřísnil tresty, policejní exnáměstek jde do vězení

„NS výslovně uvedl, že kombinace podmíněného trestu odnětí svobody, peněžitého trestu a zákazu činnosti je v daném případě způsobilá naplnit účel trestu,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

U Rozbořila NS potvrdil právní závěr, že nabídka finanční odměny za ovlivnění postupu policejního orgánu představuje zločin podplacení, a to už ve stadiu slibu úplatku. Obhajobu založenou na tvrzení o „hospodských řečech“ NS odmítl. Z obsahu komunikace jednoznačně vyplýval vážně míněný úmysl dosáhnout odložení trestní věci.

Rozbořilovo dovolání proto soud považoval za zjevně neopodstatněné. Rozbořil dostal dva roky vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku a peněžitý trest 182 tisíc korun.

Úniky podle soudu nenarušily práci policie

NS také potvrdil, že Kadlec jako policista neoprávněně poskytoval neveřejné informace z trestních řízení Kyselému, který je cíleně vyhledával, využíval a dále šířil.

„Takové jednání NS označil za společensky škodlivé a trestněprávně postižitelné, neboť narušuje důvěru v řádné fungování orgánů činných v trestním řízení a rovnost subjektů před zákonem,“ uvedla Tomíčková.

Vrchní soud zrušil rozsudek v kauze Vidkun, korupční kauzu vrátil na kraj

Přesto soud korigoval právní posouzení skutků. Neprokázalo se, že by úniky informací vedly ke konkrétnímu ochromení či vážnému narušení činnosti policejních orgánů a ani že by takový následek bezprostředně hrozil.

„Z tohoto důvodu nebylo možné setrvat na přísnější právní kvalifikaci skutků a bylo nutné přistoupit k mírnějšímu hodnocení jejich povahy a závažnosti, což se promítlo i do nově ukládaných trestů po kasačním rozhodnutí NS,“ vysvětlila Tomíčková.

Kauza zasáhla i do nejvyšších pater policie

Podle rozsudku Kadlec Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc nebo kauzu Tesco SW. Kyselý podle žalobce tyto informace využíval k posílení svého vlivu.

Oba muži vinu po celou dobu popírali, stejně jako bývalý hejtman Rozbořil, který podle rozsudku Kadlecovi nabízel úplatek za informace ke kauze stavby jezdeckého areálu v Lazcích. Hlavními důkazy byly odposlechy.

Odvolací soud snížil policistovi odškodné za nezákonné stíhání v kauze Vidkun

Kauza zasáhla i do nejvyšších pater policie, o místo kvůli ní přišel například šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivan Bílek či bývalý náměstek ředitele protikorupční policie Jiří Jach, od policie kvůli kauze odešel i tehdejší ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milan Pospíšek. U soudu poté vypovídali v pozici svědků.

Zadržen a prověřován byl v souvislosti s Vidkunem i bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer, v jeho bytě v Olomouci strávili kriminalisté více než 13 hodin. Přítel a obchodní partner podnikatele Kyselého však nebyl obviněn a v kauze vypovídal jako svědek.

21. října 2024

KRIMI

