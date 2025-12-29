Kohajda: Z poslance rektorem
Poslaneckou lavici za kancelář rektora vyměnil právník Michael Kohajda ze Šumperka, který dokázal v lednu přesvědčit akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, že je nejlepším z uchazečů do čela druhé nejstarší univerzity v Česku s 23 tisíci studentů.
|
Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého
Stojí před ním úkol urovnat spory mezi přírodovědeckou fakultou a vědeckým institutem CATRIN, chce také rozhýbat aplikační praxi i u oborů, kde to dosud nebylo tolik zvykem, či posílit roli velkých dárců ve financování univerzity.
Okleštěk: Z posledního místa jedničkou
Velké přízni voličů se v letošních parlamentních volbách těšil hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO, které v kraji s 38,7 procenty hlasů voličů drtivě zvítězilo. Předseda hnutí Andrej Babiš poslal hejtmany na poslední místa kandidátek, Okleštěk navzdory tomu dostal přes 9 300 preferenčních hlasů, což ho vyneslo na první pozici.
|
Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem
„Je to práce celého hnutí ANO v Olomouckém kraji. Lidé vědí, že jsem krajský předseda a že jako hejtman věci celkem dost koordinuji,“ prohlásil Okleštěk, který mandát poslance získal již počtvrté. Avizoval při tom, že si nadále ponechá obě funkce.
Dálnice: D35, D55 i D1 ulevily obcím i řidičům
D35, D55, D1. Letošní rok přinesl řidičům jezdícím přes Hanou výraznou úlevu díky novým dálničním úsekům. Dokončení západního obchvatu Olomouce, zrychlení cesty aspoň na polovině úseku z krajského města kolem Krčmaně na Přerov a zejména dokončení poslední části D1 u Přerova také znamenají, že dálková doprava už se nepotkává s provozem ve městech.
|
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek
Nový desetikilometrový úsek kolem Přerova má být navíc podle ministra dopravy bez dálničního poplatku, a to jako poděkování místním za snášená příkoří.
Nejmenší miminko: Viktorka měla jen 386 gramů
Sedmadvacet centimetrů, ani ne čtyři sta gramů. To byly míry dosud nejmenšího miminka, které kdy přišlo na svět v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc. Viktorka z Přerova se narodila v únoru a vešla by se do dlaně.
|
Při narození se vešla do dlaně. Po sto dnech mohla holčička z nemocnice domů
Po porodu císařským řezem strávila holčička na novorozeneckém oddělení 101 dní, domů mohla zamířit 21. května, kdy vážila 1 874 gramů. Doma ji ještě nějaký čas hlídal monitor saturace a měla u sebe z nemocnice doplňkový kyslík, ale i ten se podařilo postupně odbourat.
Kliment: Znovuzrozený kanonýr a vítězná Sigma
Když přicházel do fotbalové Olomouce, věřilo se mu pramálo. Jenže útočník Jan Kliment prožil po třicítce životní sezonu, když se stal nejlepším ligovým střelcem, vítězem Českého poháru a také reprezentantem. Na dlouhou dobu jej sice letos vyřadila zlomená lýtková kost, ale i z ošklivého zranění se vrátil jako vítěz.
|
Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců
Už znovu pobíhá po fotbalovém pažitu, navíc s novou, lukrativní smlouvou v kapse. Letos vyhrála i celá Sigma. Změnila majitele, zbohatla a kromě zmiňovaného triumfu v MOL Cupu postoupila do jarní fáze Konferenční ligy. Základní fázi evropského poháru si přitom zahrála.