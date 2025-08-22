Hejtmanství chce programové prohlášení pravidelně vyhodnocovat. Podle opozice i odborníků jsou však sliby příliš neurčité na to, aby šlo měřit, zda se je povedlo naplnit.
Vítězné ANO se po loňských zářijových volbách hned další měsíc dohodlo na vládě s SPD. Ještě na jaře nicméně nebylo jasné, na jaké věci se chtějí strany ve volebním období zaměřit.
Programové prohlášení, tedy dokument deklarující cíle pro příští roky, se na webu kraje objevilo až začátkem léta. Na rozdíl od některých jiných krajů zveřejnění neprovázela tisková zpráva ani konference.
„Představení programového prohlášení jsme nedělali, ještě by kritici vykládali, že je to náš předvolební tahák. Ale myslím, že kdo to sleduje, na našem webu si ho najde. Ostatně i kdybychom žádné nevydali, také to jde. Není to povinnost, spíš vůle,“ zdůvodnil rozhodnutí hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Dokument mluví o mimořádných činech
Třináctistránkový dokument je rozdělený do jedenácti kapitol od bezpečnosti po zemědělství. Zaujme úvodní pasáž, která se od zbytku liší, protože působí jako názorový text. Obsahuje například poděkování voličům i závazek ke každodenní práci s nasazením.
„Na mimořádnou podporu chceme navázat mimořádnými činy,“ stojí na první straně. Následuje pasáž, že snahou kraje bude navázat na roky 2016 až 2020, kdy byl hejtmanem poprvé Okleštěk a ANO bylo v koalici s ODS a ČSSD.
Tehdejší politici podle dokumentu „nastartovali mnoho důležitých změn a koncepcí s cílem zajistit lidem všech generací zcela novou kvalitu života,“ což mělo inspirovat i jiné regiony.
„Vzkřísíme plány u ledu“
„U nás bohužel koalice, která v Olomouckém kraji vládla v předchozích čtyřech letech, poslala většinu těchto plánů k ledu. Ve jménu nepromyšlené strategie, jejímž cílem mělo být snížení krajského dluhu, zcela rezignovala na rozvoj kraje, fatálně omezila investice a zásadně snížila pomoc těm, kteří ji od kraje nejvíce potřebují, od hasičů až po sociální služby pro seniory, děti a handicapované,“ konstatuje prohlášení.
Proti tomu se ohradil bývalý hejtman Josef Suchánek (STAN). „Programové prohlášení tvrdí, že jsme rezignovali na rozvoj kraje a omezili investice. Ovšem když jsme v roce 2024 předávali vládu, měli jsme největší investice v dějinách našeho kraje vůbec, aniž bychom si půjčovali. A to jsme převzali kraj zadlužený po uši a s nulovými financemi na účtech, dluh byl největší ze všech krajů,“ reagoval Suchánek.
Vadí mu i zmínky o korupční kauze Autostráda spojované s jeho působením. Policie případ otevřela v listopadu 2023. Exhejtman namítá, že kořeny měla už v předchozích vládách a až „jeho“ kraj začal proti podvodům vystupovat.
„Zarážející také je, že programové prohlášení přichází až po tři čtvrtě roce. Při bližším pohledu je to soubor marketingových vyjádření bez nějakého měřitelného obsahu. Připadá mi to zkrátka trošku odfláknuté. Na druhou stranu uznávám, že je to asi jedno, protože takto pozdě už to možná zajímá jen novináře a část opozice, nikoho jiného,“ dodal Suchánek.
Podobný pohled má Dalibor Horák (ODS), jenž měl minulé volební období na starosti krajské zdravotnictví.
Dokument nepřináší nic nového, míní opozice
„V textu, na který jsme tak dlouho čekali, nenacházíme žádné zásadní novinky. Dokument má stejnou grafickou úpravu jako v roce 2016 a obsahuje také některé doslovné formulace. Pokud se zaměříme na obsah, najdeme zde podobné priority jako v programových prohlášeních předchozích rad kraje,“ uvedl.
Jedná se podle něj zejména o investice v krajských příspěvkových organizacích, spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb, podporu vzdělávání mladých lékařů a podobně. „Vzhledem k tomu, že v průběhu volebního období končí pronájem tří krajských nemocnic, může čtenáře překvapit, že programové prohlášení postrádá jakoukoliv zmínku o této problematice,“ všiml si.
Podle vedení kraje jsou ovšem cíle splnitelné. „Názor opozice je její úhel pohledu, nehodlám to řešit. My jsme třeba tehdejší vládu extrémně nekritizovali, i když by podle mne bylo za co. Programové prohlášení budeme průběžně vyhodnocovat, dělali jsme to tak i v našem minulém volebním období, vždy jednou za rok. Naším cílem samozřejmě bude ho naplnit v co největším rozsahu,“ ujistil Okleštěk.
Politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Lysek kladně hodnotí pokrytí většiny témat souvisejících s životem v regionu. Nicméně i on by uvítal konkrétnější podobu bodů, aby šla jednoduše sledovat úspěšnost jejich naplnění.
„Doplnil bych více regionální rozvoj a spolupráci obcí, podporu mikroregionů či místních akčních skupin, které mohou hrát i jiné role než jen v kontextu zemědělství a venkova. Rovněž chybí podpora lyceí a všeobecně zaměřených středních škol, třeba na IT nebo AI. Učňovské školství náš kraj nevytáhne mezi ty prosperující, ale chápu, že populistická levice toto hájí,“ sdělil.