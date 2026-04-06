Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Lenka Muzikantová, ČTK
  15:52aktualizováno  15:52
Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které strávil bezmála 40 let. Olomoucký fotograf a legenda Vladislav Galgonek v pondělí nad ránem zemřel ve věku 79 let. Za měsíc by oslavil své osmdesátiny.
Aby mohl vyfotit co nejlepší záběr, neváhal riskovat. A tak kvůli kombajnům při žních vylezl na stožár vysokého napětí, kde mu hrozil úraz elektrickým proudem. V Olomouci na náměstí zase bez jištění fotografoval opravy Nejsvětější Trojice z lešení, které nebylo nejstabilnější.

Někdejší dlouholetý reportér ČTK byl díky svému mimořádnému profesnímu nasazení posílán na diplomatické mise do zahraničí. A tak v roce 1994 fotografoval ve Vatikánu jmenování Miloslava Vlka kardinálem a v roce 1998 zase doprovázel jako fotoreportér Václava Klause při přijetí u japonského císaře Akihita.

Kvůli záběru lezl i na elektrický stožár. Kniha ukazuje dílo fotografa Galgonka

Byl také jediným fotografem, který směl být přítomen audienci Václava Havla u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Svatého otce zachytil v roce 1995 při návštěvě Svatého Kopečku u Olomouce. Tehdy vznikla ikonický a oceňovaný snímek zachycující radost okamžiku, kdy si papež Jan Pavel II. drží hlavu v dlaních, zatímco před ním defilují dívky v sukních.

„A přitom tato fotografie byla dílem náhody. Jen jsem byl na správném místě ve správný čas. A o tom to je,“ svěřil se Galgonek reportérce iDNES.cz při společném setkání s přáteli v oblíbené hospůdce u piva. I když byl pro mnohé vzorem a velkou osobností, zůstával skromný a rozpačitý. „Já nevím, jestli tohle povídání bude někoho zajímat,“ nechápal, proč jsme mu se zatajeným dechem naslouchali a zapisovali si vše, co říkal.

Nedávno se Galgonek kromě výstavy dočkal také knihy z edice Olomoučtí fotografové, jež čerpala z bohatého fotografického fondu Muzea umění Olomouc a která celistvě mapuje Galgonkovu předrevoluční tvorbu z let 1973 až 1989. Díky zpřístupněným archivům ČTK publikace přinesla to nejlepší z pěti tisíc digitalizovaných snímků, jež tvořily podstatnou část zpravodajství československých tištěných médií před sametovou revolucí. Některé z nich doposud nebyly k vidění.

Náhle zemřel fotograf Marek Sybal. Nevíme, co se stalo, říkají jeho přátelé

„Galgonkovou každodenní prací bylo najít skrytý příběh v těch nejobyčejnějších situacích a nejméně atraktivních prostředích,“ přibližuje editorka knihy a kurátorka Muzea umění Olomouc Štěpánka Bieleszová. „Atmosféru doby před rokem 1989 se mu podařilo zachytit ve tvářích lidí, které potkával v továrnách, zemědělských družstvech či administrativních provozech,“ dodává.

Fotil povodně i státní návštěvy

Rodák z Českého Těšína na Karvinsku měl k fotografii kladný vztah od dětství, první fotoaparát dostal v šesté třídě základní školy. Zajímal se nejen o focení, ale i o to, jak fotografie vzniká. Absolvoval obor reportážní fotografie na FAMU a obor výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři.

První Galgonkovy fotografie pokrývá uhelný prach, kariéru totiž začal v 70. letech v dolech na Ostravsku jako dvorní fotograf průmyslových podniků. V únoru 1973 nastoupil do ČTK. Vypracoval se v předního regionálního fotoreportéra, působil v olomoucké pobočce agentury.

Ve snaze o co nejzajímavější záběr se dokázal dostat na nepřístupná místa a nacházet invenční úhly pohledu. Kombinoval detailní záběry, nadhledy i podhledy, známá byla jeho vášeň pro fotografovaní z letadla nebo průhledy skrze předměty nalezené na místě.

Zemřel fotograf Toužimský. Jeho sovětský tank drtící dům v roce 1968 obletěl svět

Mezi jeho kolegy jsou známy historky o jeho mimořádném nasazení při hledání ideálního záběru. Při golfovém turnaji, kde chtěl pořídit z podhledu záběr na tehdejšího šéfa ČEZu, jak se rozmachuje k úderu, dostal ránu holí přímo do břicha. Při fotografování zpracování sena zase neváhal vylézt na fukar, který byl právě v chodu, a přitom mu spadl dovnitř drahý objektiv. Neváhal riskovat, aby z fotografií vykřesal to podstatné.

„Jeho know-how bylo založena na kombinaci řemeslné zručnosti a výborné komunikace, neboť k fotografování dokázal přemluvit doslova každého a v Olomouci byl u všech významných událostí,“ přiblížila Bieleszová.

I přes omezení doby, neustálý dohled cenzora a sevřenost fotoreportážního formátu se však Galgonkovi v jeho předrevoluční tvorbě podařilo docílit unikátního rukopisu.

Světem reportážní fotografie silně rezonuje i jeho tvorba po roce 1989. Zachytil řadu mimořádných okamžiků, které byly oceněny na domácích i zahraničních fotografických soutěžích, ať už je to zmíněný záběr na papeže Jana Pavla II. s hlavou v dlaních z roku 1995, nebo osamělý ježek zachycený během ničivých povodní v Olomouci v roce 1997.

Zemřel britský fotograf Martin Parr, s jemným humorem zachycoval všední život

Galgonek se zúčastnil mnoha výstav a soutěží v Česku i v zahraničí, zejména se skupinou H 70. Pořádal také autorské výstavy. Za svou práci získal řadu ocenění včetně cen Czech Press Photo. V červnu 2007 obdržel Cenu města Olomouce za rok 2006 v oblasti výtvarné umění, fotografie.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

ComfortJety jezdí do poloviny prosince ve zkušebním provozu na rychlíkové lince...

Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě...

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal do vazby člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding. Soudce...

6. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  16:18

Policie řeší chování českobudějovických fotbalových fanoušků, hledá svědky

ilustrační snímek

Jihočeská policie se kvůli narušení veřejného pořádku zabývá nedělním chováním fanoušků českobudějovického fotbalového klubu. Hledá svědky z vlaku, kterým se...

6. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:52

Vlak u Ústí nad Labem se střetl s člověkem v kolejišti, provoz do Německa stojí

ilustrační snímek

Střet rychlíku s člověkem u Ústí nad Labem zastavil odpoledne provoz na části železniční trati z Ústí do Německa. Vlaky nejezdí mezi hlavním nádražím v Ústí a...

6. dubna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Jednašedesátiletý muž se na Opavsku zranil na lesní cestě při nehodě povozu

ilustrační snímek

Jednašedesátiletý muž se v neděli zranil při nehodě povozu poblíž obce Štáblovice na Opavsku. S povozem jel po lesní cestě. Kůň se ale splašil, povoz sjel do...

6. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:35

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinu

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

6. dubna 2026  15:02

Návštěvnost lyžařských areálů v ČR v sezoně 2025/2026 vzrostla o pět procent

ilustrační snímek

Lyžařská sezona končí pro většinu areálů v ČR prodlouženým velikonočním víkendem. V dalších dnech se bude lyžovat už jen v Harrachově v Krkonoších a na...

6. dubna 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Alžbětiny lázně v Karlových Varech čeká celková oprava střechy

Karlovy Vary chystají výměnu střechy Alžbětiných lázní, která je v havarijním stavu. ČTK to řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Město původně...

6. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Porucha trafostanice omezila provoz liberecké zoo, zavřené jsou dva pavilony

ilustrační snímek

Kvůli poruše trafostanice má dnes zoo v Liberci omezený provoz. Uzavřené jsou dva pavilony i veškeré občerstvení. Výše vstupného je proto dnes dobrovolná....

6. dubna 2026  12:58,  aktualizováno  12:58

Za částečné uzavírky se bude opravovat průtah Chabařovicemi na Ústecku

ilustrační snímek

Za částečné uzavírky se bude opravovat průtah městem Chabařovice na Ústecku. Dopravu budou řídit semafory. Stavební firma si přebírá staveniště 8. dubna....

6. dubna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

