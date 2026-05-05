Strojvedoucí započal svoji pondělní směnu okolo 16. hodiny, když vyjel ze stanice Přerov ve směru na Lipník nad Bečvou. „Během jízdy se choval nestandardním způsobem. Opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Jeden z všímavých cestujících přivolal policejní hlídku. „Ta u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 promile a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících,“ dodala Zajícová.
Při incidentu se nikdo nezranil ani nedošlo ke škodě na majetku. V současné době se podle Zajícové šetří, zda nevznikla případná finanční škoda na zpožděném vlaku nebo případné výluce na trati. „Prověřovaný muž byl převezen k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve na přítomnost alkoholu do hranické nemocnice,“ řekla policejní mluvčí.
Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestného zákoníku uložit zákaz činnosti případně trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.