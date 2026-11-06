Na frekventované železniční trati z Přerova do Brna dnes ráno u Věžek na Přerovsku osobní vlak srazil a usmrtil člověka. ČTK to řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Kvůli nehodě byl necelé čtyři hodiny zastaven provoz vlaků mezi stanicemi Věžky a Chropyně. Obnoven byl kolem 11:30, sdělil ČTK mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Sražený člověk se podle informací ČD pohyboval v kolejišti. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. České dráhy (ČD) po dobu vyšetřování nehody zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Přerov a Chropyně.