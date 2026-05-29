Co jedli vikinští či římští válečníci. Festival nabídne pokrmy z vojenské kuchyně

Autor: hvl
  12:02aktualizováno  12:02
Nevšední setkání s vojenskou gastronomií prostřednictvím chutí, vůní i atmosféry polních táborů mohou v sobotu zažít návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Muzeum na svém nádvoří pořádá festival vojenských kuchyní, vstup je zdarma a nebudou chybět ani ochutnávky pokrmů. Na akci vystoupí i zahraniční influenceři, kteří se tématikou zabývají.
Vlastivědné muzeum v Olomouci pořádá v sobotu 30. května festival vojenských kuchyní. Návštěvníci ochutnají, co jedli Vikingové či Římané. | foto: VMO

Festival podle organizátorů připomene každodenní život vojáků napříč různými obdobími a ukáže, že i gastronomie může být poutavou součástí historie.

Návštěvníci se mohou těšit také na rodinné workshopy. „Během festivalu si u našeho tvořivého stanoviště můžete sestavit a vyzdobit pohyblivou postavičku vojáčka inspirovaného různými obdobími vojenské historie – od keltského bojovníka přes římského legionáře až po současného armádního profesionála,“ píše se na webu VMO.

Na akci vystoupí také známí zahraniční hosté Donnie Dodson a Arthur Hulu. Oba jsou známí na sociálních sítích, kde vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavili se hlavně na YouTube a TikToku videi o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek.

Teď to mohou zjistit také Olomoučané, muzeum láká na vstupné zdarma. Akce se koná na nádvoří muzea v sobotu 30. května od 10.00 do 17.00. Představí se zde české reenactorské skupiny, které věrně ztvárňují historická období i vojenské kuchyně dané doby.

