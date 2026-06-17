Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo interaktivní výstavu Pilíře civilizace, která přibližuje vznik a fungování základních principů lidské společnosti. Expozice v sále svaté Kláry nabídne dvě desítky didaktických exponátů zaměřených na témata vzniku měst, písma, obchodu, náboženství či zemědělství. Návštěvníci si budou moci jednotlivé historické procesy vyzkoušet prostřednictvím herních a vzdělávacích aktivit, řekli dnes novinářům zástupci muzea.
Výstava podle autorů opouští tradiční model expozice založený na vitrínách a popiscích a proměňuje muzeum v experimentální prostor, kde si lidé mohou principy fungování civilizací ověřit vlastní zkušeností. "Návštěvníkům neříkáme, jak civilizace vznikala. Necháváme je, aby si její principy sami vyzkoušeli. Teprve vlastní zkušenost ukazuje, jak zásadní roli hrají spolupráce, komunikace nebo sdílení znalostí," uvedl autor výstavy Alexander Ivanov.
Zájemci se mohou na výstavě stát například obchodníky na Jantarové stezce, vyzkoušet si roli kupců při vzniku peněz nebo se proměnit v první zemědělce a pastevce. Součástí výstavy je i takzvaný civilizační depozitář, kde budou návštěvníci pracovat s 3D modely muzejních předmětů.
Výstava je rozdělena do osmi tematických sekcí, z nichž každá představuje jeden z pilířů civilizace. "Pilíře civilizace propojují archeologii, historii, umění i vzdělávání do jednoho velkého dobrodružství. Ukazují, že dějiny nejsou souborem dat a událostí, ale příběhem lidské spolupráce, vynalézavosti a sdílených zkušeností," uvedl ředitel muzea Jakub Ráliš. Podle scénografa Jana Tomšů výstava hledá odpovědi na otázky společné různým kulturám a historickým obdobím.
Expozice navazuje na celoroční projekt Civilizace, který prostřednictvím archeologie, historie, umění a muzejní pedagogiky otevírá debatu o principech fungování lidských společností a jejich významu pro současný svět. Od září ji doplní vzdělávací programy pro školy. Výstavní projekt bude v muzeu přístupný do konce června příštího roku.