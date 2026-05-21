Vlastivědné muzeum v Olomouci zaplní letošní nejlepší amatérské fotografie

Organizátoři Národní soutěže fotografie (NASFO), která je určená amatérským fotografům, letos vybírali z 1049 snímků od 159 autorů. Výsledky vyhlásí v sobotu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (VMO), sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Vyhlášení doprovodí výstava vybraných snímků, dvoudenní program doplní také besedy a workshopy. Výstava bude veřejnosti přístupná od pátku do 28. června.
Soutěž podle pořadatelů nabídla široké spektrum přístupů od dokumentu přes inscenovanou fotografii až po experimentální polohy. "Letošní novinkou jsou fotografie promítané ve smyčce na obrazovce v jednom z výstavních sálů. Každý rok jsme limitovaní prostory muzea, kde nemůžeme vystavit všechny snímky, které porotu zaujmou, protože se tam zkrátka nevejdou. Proto letos porota kromě fotografií do zarámované výstavní kolekce vybrala také více než sto snímků, které si návštěvníci budou moci prohlédnout na obrazovce," uvedla organizátorka Denisa Šinkovská Mikolášková.
Dvoudenní program NASFO nabídne kromě vyhlášení výsledků také výstavy, přednášky, workshopy a autorská setkání. Jedním z hlavních bodů bude zahájení výstavy 50 let Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie v olomouckém Konviktu, která připomene historii jedné z nejdéle kontinuálně fungujících fotografických přehlídek v Česku.
Součástí programu budou také autorské prezentace osobností české fotografie. V Červeném kostele bude zahájena výstava člena letošní poroty Svatopluka Klesnila, který se dlouhodobě věnuje dokumentární fotografii a společenským tématům. "Mezinárodní přesah programu nabídne přednáška věnovaná fotografickému festivalu La Gacilly, který patří mezi nejvýznamnější evropské fotografické festivaly," uvedla mluvčí muzea.
Účastníci se budou moci zapojit také do workshopu propojujícího digitální a analogovou fotografii či vyjít si na fotoprocházky po Olomouci vedené fotografem Danielem Schulzem. Součástí programu je i otevřený prostor Area Libera, určený pro prezentaci aktuální tvorby účastníků, dodala mluvčí muzea. Program doplňuje projekt Ztracená fotografie - Ztracená ulice, který přenáší fotografii přímo do veřejného prostoru města a propojuje festival s běžným pohybem návštěvníků Olomouce.