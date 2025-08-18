Lidé mohou ode dneška žádat o vouchery online na webu voucher.jeseniky.cz. Poukázky budou platit pro pobyty od 15. září do 30. listopadu 2025. Sleva činí 300 korun na osobu a noc a týká se pobytů maximálně pro sedm nocí.
„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo po 9:00 na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek.
Zhruba o 20 minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci. „Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo na sociálních sítích Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.
Lidé, kteří mají o vouchery zájem jsou nicméně roztrpčeni. Svou kritiku vyjadřují na sociálních sítích Jeseníky, Sdružení cestovního ruchu. „Nejdříve je všude obrovská reklama, jak budou k dispozici vouchery, ale pak vás překvapí obrovský nápor zájemců... Tento způsob prezentace je poněkud nedůstojný. Od osmi hodin není možné se na web dostat. Až to možné bude, tak už vouchery asi nebudou,“ napsala uživatelka Věra.
„Celý projekt sice s dobrou myšlenkou, ale jen pro vyvolené. Když jsem se na jaře díval, které penziony a chalupy se zaregistrovaly do projektu, převážně to byli z lokalit, kde se jim povodeň vyhnula obloukem. Potřebná pomoc povodní zasaženým se minula účinku. A teď podzimní akce je to samé. Určitě se to mělo omezit na povodní zasažené a postižené ubytovatele. Pak by nevznikl ani tento problém, že se zahltí web,“ myslí si zase diskutující Zdeněk.
Další lidi pak nazlobilo to, že se sice zaregistrovali, ale ve frontě se neposunuli, a obávají se, že až bude web opět funkční, žádné vouchery už na něm nebudou volné.
Někteří diskutující také přidávají snímky stavu virtuální fronty, v níž je před nimi před tisíc lidí, na řadu mají přijít třeba za sedmdesát hodin. Doba čekání se však podle jiných rychle krátí na „pouhých“ pár hodin.
Začalo to před osmou
Přetížené stránky se uživatelům pomalu načítaly už před 8:00, kdy kampaň začala. Podle šéfa Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka se na spuštění akce dlouho připravovali.
„Jsem tady v týmu,“ uvedl ráno před 8.00 Rak ve videu, které uveřejnil na Facebooku Jeseníky. „Přípravy probíhaly poslední tři týdny a od osmi hodin spouštíme druhou vlnu voucherů. Držíme palce a uvidíme se v Jeseníkách na podzim letošního roku,“ zaznělo v něm mimo jiné.
Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. První etapa dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách byla vyhlášena na začátku roku.
Vouchery v celkové hodnotě deseti milionů korun vyčerpali lidé na pobyty v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji za půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském během týdne.
V Olomouckém kraji mohou lidé vouchery uplatnit u 382 registrovaných ubytovatelů, v sousedním Moravskoslezském kraji u 146 penzionů, hotelů či chat. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.
Přijeli především z nedaleka
V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Cestující přijeli podle informací z ministerstva ze všech čtrnácti krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. „Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 procent cestovatelů,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.
Lidé vouchery nejčastěji využili pro ubytování v penzionech, horských chatách a apartmánech.
Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) více než trojnásobně.
