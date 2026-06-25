Voda v Plumlovské přehradě je stále v dobré kvalitě, uvedli hygienici

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem další vln veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z pětibodové škály stupnici jedna a lidé se v ní mohou koupat bez obav, vyplývá to z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice. V stejném stupni je stále označena také další sledovaná koupací plocha na štěrkopískových jezerech Poděbrady, tam však hygienici odebírají vzorky jednou za čtyři týdny. Obě tradiční místa budou hygienici monitorovat po celé léto.
Na vodní nádrži Plumlov odebrali odborníci vzorky v pondělí, výsledky zveřejnili hygienici dnes. "Jde o vodu vhodnou ke koupání. Je to nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi," uvedli hygienici. Obě tradiční místa budou hygienici monitorovat po celé léto, častěji se přitom zaměří na přehradu v Plumlově.
Na štěrkopískových jezerech u Olomouce odebírají hygienici vzorky na dvou místech - U přístaviště a Plané Loučky. Vzorky budou odebírat do konce srpna v přibližně čtyřtýdenních intervalech. Voda na Poděbradech zůstává po celou dobu sezony čistá. Naposledy vzorky odebírali 8. června.
Častěji se hygienici zaměřují na vodní nádrž Plumlov, vzorky zde odebírají na pláži U Vrbiček. Do konce srpna je od začátku monitorovacího období, což je polovina května, budou brát celkem devětkrát, jednou za 14 dní. "Zvýšená četnost odběrů je stanovena s ohledem na opakovaný výskyt sinic v této lokalitě," uvedla již dříve mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
V loňské sezoně se na Plumlově začala horšit voda již před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně; i přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích do ní stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.