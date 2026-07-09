Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, lidé se mohou bez obav koupat

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí odpovídá z pětibodové škály stupnici jedna, vyplývá z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice. Stejným stupněm hygienici hodnotí také další sledovanou koupací plochu na štěrkopískových jezerech Poděbrady, vzorky hygienici odebrali rovněž v pondělí. Obě tradiční rekreační místa budou monitorovat po celé léto.
Voda v Plumlovské přehradě je podle hygieniků vhodná ke koupání. "Je to nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi," uvedli hygienici. Velmi dobrou kvalitu má i voda v jezerech Poděbrady u Olomouce, kde odebírají hygienici vzorky na dvou místech - U přístaviště a Plané Loučky. Vzorky budou odebírat do konce srpna v přibližně čtyřtýdenních intervalech. Voda na Poděbradech zůstává po celou dobu sezony čistá.
Častěji se hygienici zaměřují na vodní nádrž Plumlov, vzorky zde odebírají na pláži U Vrbiček. Do konce srpna je od začátku monitorovacího období, což je polovina května, budou brát devětkrát, jednou za 14 dní. "Zvýšená četnost odběrů je stanovena s ohledem na opakovaný výskyt sinic v této lokalitě," uvedla již dříve mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
V loňské sezoně se na Plumlově začala kvalita vody zhoršovat již před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně. I přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích do ní stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.