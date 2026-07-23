Voda v Plumlovské přehradě se mírně zhoršila,stále však podle hygieniků vyhovuje

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila, hygienici její jakost nyní označují stupněm dva z pětibodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem však doporučují, aby se po koupání osprchovali. Vyplývá to z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice. Hygienici v Olomouckém kraji také sledují koupací plochu na štěrkopískových jezerech Poděbrady, vzorky tam však odebírají pouze jednou za čtyři týdny, voda je zde čistá po celé léto.
Vzorky vody v Plumlovské přehradě odebírali hygienici v pondělí, výsledky zveřejnili dnes. "Jde o vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, je to nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi," uvedli hygienici.
Vzorky vody ve vodní nádrž Plumlov odebírají hygienici na pláži U Vrbiček každých 14 dní. "Zvýšená četnost odběrů je stanovena s ohledem na opakovaný výskyt sinic v této lokalitě," uvedla již dříve mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
V loňské sezoně se na Plumlově začala kvalita vody zhoršovat již před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně. I přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích do ní stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.
Kromě Plumlova sledují hygienici během léta kvalitu vody také na štěrkopískových jezerech Poděbrady u Olomouce, tam však zůstává voda čistá po celé léto. I letos je stále na stupni jedna z pětibodové škály.