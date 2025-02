Vodík není cesta, zní od odborníků. Síť pro elektrobusy má zelenou

Například olomoucký dopravní podnik zvažuje provoz až čtyř desítek elektrických autobusů a chystá první nabíjecí stanice, bateriová auta jsou v menší míře zastoupená i v majetku měst a obcí.

V regionu vlastníci zaregistrovali zhruba 1 300 elektroaut. Převládá značka Tesla, následuje Škoda a Volkswagen. I přes meziroční skok zatím nepředstavují elektromobily v kraji ani půl procenta vozů.

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) uzavřel v srpnu smlouvu na zpracování projektu a povolení stavby tří nabíjecích míst pro elektrobusy.

„Jednou z vytipovaných lokalit je depo Dolní hejčínská, poté konečná Farmak, konečná Tabulový vrch. Předpokládáme, že do konce března budeme žádat o stavební povolení. Řešíme také konečnou zastávku Fibichova,“ přiblížil předseda představenstva dopravce Jaroslav Michalík.

Až bude hotovo, může DPMO soutěžit dodavatele nabíjecích stanic, což by podle Michalíka spojil s výběrových řízením na elektrobusy.

Pokud by vznikla všechna potřebná místa, mohlo by jich po Olomouci jezdit až 40, což je dvojnásobek oproti plánům zaznívajícím v posledních letech.

Nejprve je však potřeba postavit nabíječky a vyjednat jejich připojení s distributorem elektřiny.

„Cílíme na průběžné nabíjení. Pokud chceme větší flotilu elektrobusů, nejsme schopni zajistit dodávku elektrické energie – tedy distribuci, trafostanice – v jednom místě tak, abychom přes noc nabíjeli a přes den jezdili. Je potřeba to rozložit po městě, stejně jako máme k tramvajovému provozu různě po městě udělané měnírny,“ nastínil předseda představenstva DPMO.

Zatím cestující v krajském městě vozí jediný elektrobus na lince číslo 14. Kvůli nabíjení v depu jezdí takzvaně trhaně. Vyráží tedy dopoledne, poté se vrací doplnit energii a do ulic se znovu vrací odpoledne. Následuje celonoční nabíjení.

Takový systém by však při provozu větší flotily elektrických autobusů nemohl dopravnímu podniku fungovat. S průběžným nabíjením by stačilo autobusu strávit u nabíječky do deseti minut a mohl by ujet 30 kilometrů.

Autobusy bez emisí

Od roku 2035 mají být veškeré městské autobusy v Evropské unii stoprocentně bezemisní.

„Vodík je slepá cesta, protože provozní náklady jsou strašlivé. Většina měst, ať už v Evropě, nebo v Česku, od něho ustupuje. Pokud to chcete řešit formou dotací, musíte mít takzvaný zelený vodík, což teď zvažovali v Ústí nad Labem a nakonec došli k tomu, že jejich vodík je šedý (jde o rozdíl ve způsobu výroby vodíku, zelený vzniká pomocí energie z obnovitelných zdrojů, pozn. red.). To byl jediný dopravní podnik u nás,“ dodal Michalík.

Doplnil, že při zapojení eurofondů vyjde pořízení elektrického autobusu srovnatelně s dieselovým, přičemž provozně by měl být ten bezemisní levnější.

V roce 2017 přešla na elektrobusy veřejná doprava v Hranicích na Přerovsku, před třemi lety pořizoval dva vozy Přerov, bateriovým autobusem se svezou i lázeňští hosté v Jeseníku.

Data ministerstva dopravy říkají, že v Olomouckém kraji bylo ke konci minulého roku zaregistrováno 1 268 osobních bateriových elektrických vozidel (kategorie M1). Meziročně přibylo téměř 500 aut, rok předtím zhruba 300.

„Stále širší nabídka modelů, podpora lokálně bezemisní dopravy, rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic, ale i vyvracení mýtů a dezinformací hrají v tomto pozitivním trendu nepochybně důležitou roli,“ uvedl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Kromě dotační podpory na nákup aut pro podnikatele sehrál roli i silnější trh s ojetými elektromobily.

Převažovala značka Tesla, od které úřady evidovaly v kraji 300 kusů, dvěma stovkám aut se blížila Škoda a nad sto kusů se dostal ještě Volkswagen.

Nejvíce elektroaut je evidovaných v Olomouci, Prostějově, Šumperku a Přerově. Dohromady tvořily elektromobily podíl 0,36 procenta na všech registrovaných vozidlech (v celém Česku je to 0,54 procenta).

Řidiči mohou využívat veřejných 186 dobíjecích bodů na 102 stanicích.

Elektrovozy využívají sociální služby i strážníci

Studii nabíjecích stanic u svých budov má vypracovanou i kraj, který letos takto doplní parkování služebních vozů například u Sociálních služeb pro seniory Olomouc. Právě své poskytovatele sociálních služeb předloni vybavil 15 elektromobily a osmi hybridními vozidly.

Elektrifikované dodávky mají dojezd až 361 kilometrů.

V menším zastoupení lze najít elektroauta také u městských nebo krajských organizací. Například olomoučtí strážníci loni ke třem vozidlům značky Nissan přibrali další dvě auta od výrobce Hyundai.

„Po dobré zkušenosti jsme se rozhodli v nastoleném trendu pokračovat,“ zmínil na podzim mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Dobíjení mají přímo před sídlem městské policie. Dosavadní vozy mají dojezd 389 kilometrů, nové až 512 kilometrů v městském provozu.

V Olomouci je k vidění také červený elektromobil osazený kamerami, jehož úkolem je projíždět ulice a kontrolovat úhradu parkovného.

Předloni testovali elektromobil Volkswagen krajští záchranáři. Jezdil ve dvanáctihodinovém provozu na denní směně, v noci se nabíjel. Po čtvrtročním testování si pochvalovali rychlost a jízdní vlastnosti, ale měli výhrady ke krátkému dojezdu.