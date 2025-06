Povodí Moravy dokončilo studii vodního díla Skalička, má tři varianty hráze

Vodní dílo Skalička má spolu s dalšími protipovodňovými opatřeními pomoci ochránit před záplavami přes sto tisíc obyvatel Pobečví. Povodí Moravy ve středu studii představilo zástupcům krajského úřadu, měst, obcí a státních institucí.

„Cílem této studie bylo zejména podrobné rozpracování technického řešení až do podrobnosti odpovídající dřívější dokumentaci pro územní rozhodnutí. Významná část studie cílila také na to, aby tato stavba co nejlépe splňovala požadavky na ochranu přírody a byla citlivě začleněna do krajiny,“ uvedl generální ředitel státního podniku David Fína.

Na přípravě studie se podíleli odborníci včetně akademiků, geologů a specialistů na životní prostředí.

Dokumentace obsahuje tři varianty trasy hráze, přičemž všechny podle Fíny zajišťují dostatečný retenční prostor pro zachycení povodní srovnatelných s katastrofálními záplavami z roku 1997.

Výkupy pozemků mají trvat ještě dva roky

Součástí studie je i rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum a více než dvě desítky odborných posudků, zejména k vlivu stavby na krajinu, přírodu a podzemní i minerální vody. Na hodnocení geologických rizik spolupracovalo Povodí Moravy s Českou geologickou službou, na přírodovědných aspektech pak s Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Nyní bude následovat aktualizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. V tomto procesu bude vybrána jedna z variant trasy hráze, která se stane podkladem pro další projektovou přípravu.

První výkupy pozemků a staveb, jež souvisí s vybudováním vodního díla, začaly už v roce 2016. Letos byly obnoveny a mají pokračovat ještě dva roky. Podle dřívějšího odhadu přijdou dohromady na zhruba 1,2 miliardy korun.

Plánovaný suchý poldr řeku Bečvu nepřehradí, ale voda do něj řízeně nateče až při povodni, čímž se sníží průtok ve vlastním korytě. Bude tak oslabena povodňová vlna a omezí se případné škody. Na rozdíl od vodní nádrže ovšem suchý poldr neumožňuje hospodařit se zásobami vody například nadlepšováním průtoku v období sucha.

O vodním díle Skalička se mluví od povodní v roce 1997. Je součástí souboru protipovodňových opatření, která mají být na Bečvě budována až k obci Troubky u Přerova.