Uničovský rybník hlídá dřevěný vodník, autor pro město vytvoří i další sochy

Novou atrakcí se pyšní park v Uničově na Olomoucku. Z podstavce shlíží a kontroluje hladinu tamního rybníka dřevěný vodník od slovenského řezbáře Michala Kopáska. Umělec je původem ekonom, řezbářství je ale jeho velkým koníčkem, kterému propadl před několika lety.

„Loni během Dnů města pro Uničov vytvořil dřevěnou sochu žáby. Město se s ním dohodlo, že vyřeže ještě vodníka, který je podstatně větší, měří asi 1,6 metru,“ sdělil mluvčí radnice Marek Juráň.

Vodníka, který nově hlídá rybník v parku v Uničově, vyřezal slovenský řezbář Michal Kopásek.
Letos vyřezal během Dnů města ještě sochu výra pro uničovskou mateřskou školu. „Dohodli jsme se s panem Kopáskem, že každý rok v rámci slavností vyřeže sochu zvířete, které budeme postupně umísťovat do předškolských a školských zařízení,“ nastínil starosta Uničova Radek Vincour s tím, že umělec z výtěžku dává významnou část na charitní záležitosti ve městě.

Řezbář na Moravu zajíždí častěji, je třeba autorem dřevěných soch ve vyhledávané Galerii pod širým nebem v Tvrdkově na Bruntálsku. Sochy v Tvrdkově jsou pevně spojené se zemí kořeny. Vznikly totiž z pařezů stromů vykácených kvůli kůrovcové kalamitě.

Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles

A pro Uničov vyřezává také městský betlém, do kterého každý rok stvoří několik figur. Loni o Vánocích mohli lidé obdivovat svatou rodinu a několik „betlémských“ zvířat, letos přibudou tři králové.

„Začnu řezat a motiv ve dřevě hned vidím, nic si nepředkresluji. Vyřezávám pocitově,“ prozradil Kopásek. Při tvorbě používá především motorové pily a na detaily dláta.

