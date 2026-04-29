Výjimečná událost. Cyklistům se otevře vojenský prostor Libavá, dorazí jich tisíce

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:42aktualizováno  12:42
Běžně uzavřený vojenský výcvikový prostor Libavá na Olomoucku se chystá tento pátek na nápor cyklistů v rámci tradiční akce Bílý kámen. Pořadatelé pro ně připravili novou trasu k Panně Marii vojnovické i ukázky vojenské techniky, pro lepší pohyb po rozlehlém prostoru letos také aktualizovali mapy. Slunečné počasí slibuje velkou účast v řádu tisíců návštěvníků, loni dorazilo rekordních 7 371 lidí.
Vojenská pozorovatelna u Velké Střelné

Vojenská pozorovatelna u Velké Střelné | foto: Martin Janoška, pro iDNES.cz

Bílý kámen je pravidelně natíraný skalní výchoz bývalého lomu s výhledem na...
„Akci chystáme od ledna, kdy dostaneme potvrzen termín od armády, do samotné organizace se zapojuje přes sto lidí,“ nastínil pořadatel akce Kristián Heřman.

„I ze zkušeností z předchozích let víme, že na Bílý kámen jezdí lidé z celé republiky, řada z nich si sem přijede zavzpomínat i na svá vojenská léta. Trendem je, že poslední tři roky jezdí více lidé ze severu, od Ostravy,“ dodal.

Letošní novinkou bude trasa vedoucí k Panně Marii vojnovické nad obcí Vojnovice, jež nabídne účastníkům další zajímavý cíl v jinak nepřístupném prostoru. Památka se navíc nedávno dočkala obnovy, která byla zaplacena z peněz získaných na akci Bílý kámen před dvěma lety.

Příznivci vojenské techniky mohou zamířit na pozorovatelnu Velká Střelná, kde bude stejně jako loni připravena ukázka aktivně využívané vojenské techniky.

Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

„Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si bojová vozidla a další vojenské vybavení,“ uvedl Heřman. Méně zdatní cyklisté mohou také po loňském úspěchu znovu využít při náročném stoupání do strmých kopců cyklolanovku – speciální autobus s přívěsem pro kola.

Na Libavou však zamíří i pěší turisté, pro zájemce organizátoři vypraví autobusové zájezdy. České dráhy kvůli akci mimořádně posílily vybrané vlakové spoje mezi Olomoucí a Moravským Berounem.

O akci je v posledních letech obrovský zájem

Akce umožňuje zavítat do jinak nepřístupných míst, kde přes rok operuje armáda. Lidé se po újezdu mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, k dispozici mají dopředu mapu akce.

Navštívit lze zajímavá místa, například kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny v zaniklé obci Stará Voda, kde je výstava skládacích oltářů Božího hrobu, ale i skalisko Bílý kámen či zámeček Bores.

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Bílý kámen loni přilákal rekordních 7 371 lidí, návštěvnost tak pokořila předloňský rekord, kdy sem zamířilo 7 053 výletníků. Letos se uskuteční podvaatřicáté, prvního ročníku v roce 1994 se účastnilo 700 turistů a cyklistů.

Podle zakladatele Jaroslava Koše bylo zejména v prvních letech zpřístupnění vojenského prostoru nevídané. Lidé sem míří především kvůli poznávání nedotčené přírody.

„A samozřejmě fakt, že mohou desítky kilometrů jezdit po cestách, aniž by potkali auto, je v dnešní době něco nevídaného a pro účastníky doslova euforického,“ uvedl na webu akce.

1. května 2024

