Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

Ondřej Zuntych
  10:02
V lesnaté oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou v těchto dnech vznikla Národní přírodní rezervace Obírka-Peklo. Prostor byl již dříve vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nová rezervace ležící v katastru části Lipníka Loučky, Velkého Újezdu a Kozlova má rozlohu 430 hektarů.
Jasoň dymnivkový je zákonem chráněný motýl. Dokáže žít od nížin po horní...

Jasoň dymnivkový je zákonem chráněný motýl. Dokáže žít od nížin po horní hranici lesa. Potřebuje jen dymnivky pro své housenky a světlý les s květy pro dospělé motýly. Z většiny naší republiky přesto vymizel. | foto: M. Vojtíšek

Jeden z vypuštěných orlů skalních ve volné přírodě.
Poutní místo Stará Voda u Libavé, kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího
Současný pohled na zbytky kostela Všech svatých v Barnově
Jeden z jasoňů červenookých vypuštěných na utajeném místě východních Krkonoš...
7 fotografií

Předmětem ochrany jsou přirozené a hodnotné ekosystémy lesních bučin, síťových lesů, dubohabřin a údolních jasano-olšových luhů se společenstvy silikátových skal, drolin, pramenišť a potočních niv. Cílem je také ochrana vzácného motýla jasoně dymnivkového, žije zde i čáp černý nebo orel sklaní.

Po Sovětech zbyli všude švábi. Oficír vás mohl klidně zničit, líčí pamětník z Libavé

Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška v pondělí, platit začne 1. ledna příštího roku. „Hlavním důvodem vyhlášení národní přírodní rezervace je zajištění odpovídající ochrany území s výskytem přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů a vzácných druhů organismů v řešené lokalitě,“ stojí v důvodové zprávě předkládajícího ministerstva životního prostředí.

Odpor zlomil soud, střelnice ale zůstane

Proces přípravy vyhlášení NPR začal na ministerstvu životního prostředí v roce 2020. Proti byly některé obce, státní podnik Vojenské lesy a statky či ministerstvo obrany.

Resort námitky vypořádal a například pěchotní střelnice Loučka není do území NPR a jejího ochranného pásma zahrnuta. Námitky Vojenských lesů a statků se dostaly až k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ale podanou kasační stížnost v září odmítl.

Jeden z dochovaných palpostů pro sovětské rakety ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

„V zájmu nejen cílů ochrany přírody by bylo dobře, aby dotčené subjekty našly cestu ke spolupráci. V Senátu jsem proto ještě před podpisem vyhlášení NPR svolala jednání zástupců ministerstev životního prostředí a obrany, Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z Přerovska, která o vyhlášení informovala.

„Jak se ukázalo, při dobré vůli může být koexistence vzájemného sousedství možná a přínosná. Věřím, že k dohodám v zájmu ochrany vzácného přírodního dědictví nyní dojde mezi všemi aktéry v území,“ prohlásila Seitlová.

„Myslím, že nejen místní znají to krásné zlomové údolí takzvaného Pekla s meandrující bystřinou potoka. Jeho ráz určitě za ochranu stojí, proto aby si ho, stejně jako jsme měli možnost my a naši rodiče, užili i naši potomci,“ dodala Seitlová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.