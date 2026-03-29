Vojenský újezd Libavá znovu zpřístupní Bílý kámen, nabídne novou trasu

Rozsáhlý vojenský újezd Libavá, který je veřejnosti kvůli přítomnosti armády běžně nepřístupný, se na začátku května opět otevře cyklistům i pěším turistům. Stane se tak během akce Bílý kámen, která letos nabídne účastníkům novou trasu k Panně Marii vojnovické, ukázku vojenské techniky i aktualizace mapy, řekl ČTK spolupořadatel akce Milan Heřman. Kvůli prudkým stoupáním bude pro zájemce připravena opět takzvaná cyklolanovka.
Cykloturistická akce se uskuteční opět v tradičním termínu, v pátek 1. května. "Letošní ročník přinese další rozšíření tras - novinkou bude trasa vedoucí k Panně Marii vojnovické nad obcí Vojnovice, která nabídne účastníkům další zajímavý cíl v jinak nepřístupném prostoru. Tato památka navíc prošla obnovou. Náklady na restaurátorské práce byly z největší části uhrazeny díky prostředkům z cykloturistické akce Bílý kámen 2024," uvedl spolupořadatel akce.
Podle organizátorů bude na začátku dubna na stránkách akce k dispozici přehledná mapa všech tras. "Nově v ní budou zakresleny také body záchrany, vyskytující se na území vojenského újezdu, které mohou pomoci v případě krizových situací a zvýší bezpečnost účastníků Bílého kamene," podotkl Heřman.
Kromě poznávání krás vojenského prostoru mohou zájemci nahlédnout i do zákulisí armády. S její spoluprací bude na pozorovatelně Velká Střelná stejně jako loni připravena ukázka aktivně využívané vojenské techniky. Návštěvníci tak budou mít podle organizátorů jedinečnou příležitost prohlédnout si bojová vozidla a další vojenské vybavení.
Po loňském úspěchu bude pokračovat i cyklolanovka - jde o speciální autobus s přívěsem pro kola, který pomáhá cyklistům s náročným stoupáním. Její organizaci nově zajišťuje obec Mrsklesy, proto je potřeba sledovat informační kanály obce, kde budou zveřejněny podrobnosti včetně jízdního řádu, upozornili pořadatelé. Pro zájemce budou vypraveny také autobusové zájezdy, které zajišťuje Velká Bystřice.
Lidé se po újezdu mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, k dispozici přitom mají dopředu mapu akce. Po trase lze navštívit zajímavá místa, například kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny v zaniklé obci Stará Voda, ale i skalisko Bílý kámen či zámeček Bores.
Cykloturistická akce Bílý kámen loni přilákala rekordních 7371 lidí; návštěvnost tehdy 31. ročníku překročila předloňský rekord, kdy se jubilejního ročníku zúčastnilo do té doby rekordních 7053 lidí. Do prostor Libavé míří přitom lidé z celé republiky.