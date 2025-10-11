Stačilo! neuspělo ani na chudém Jesenicku, voliči zřejmě nechtěli nálepku dezolátů

Hnutí ANO vyhrálo volby drtivě i v oblastech Olomouckého kraje, které trpí vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy. Stačilo! tam překvapivě často ztrácelo a v mnoha tamních obcích nedosáhlo ani na pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů.
Stačilo! pravděpodobně ztrácelo právě na úkor ANO. Například v Uhelné na Jesenicku získalo vítězné hnutí polovinu všech hlasů, Stačilo! se dostalo jen na 4,41 procenta. Podobně dopadlo hlasování pro obě partaje ve Vlčicích, rovněž na Jesenicku, kde pro ANO hlasovalo 49 procent voličů, zatímco pro Stačilo! to bylo opět necelých pět procent.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Ještě výrazněji pod pětiprocentní hranicí bylo protestní hnutí třeba v Bílé Vodě a Černé Vodě, kde získalo jen 3,62 a 2,81 procenta hlasů. Zato ANO tam dosáhlo na výsledek o několik procent lepší, než byl celorepublikový.

V rezultátu za celý okres Jeseník si ANO připsalo 42,79 procenta hlasů, Stačilo! 5,81. Velmi podobné to bylo i ve druhém okrese „na severu“ na Šumpersku – ANO mělo 41,24 procent, Stačilo pouze 5,28. Účast přitom nebyla výrazně odlišná od zbytku kraje ani celého Česka – na Jesenicku dorazilo 65,76 procenta voličů, a na Šumpersku dokonce 69,60.

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

„Hnutí ANO ke konci trochu zmírnilo kampaň a koneckonců i Motoristé se distancovali od Ruska a pomohlo jim to. Stačilo! to neudělalo a myslím, že spousta voličů nechtěla být spojována s nálepkou dezoláta nebo podléhače konspiracím,“ podotkl k výsledkům politolog z olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.

V některých obcích s ekonomickými problémy přesto mělo Stačilo! ojedinělé úspěchy. Například v Hynčině na Šumpersku získalo přes 12 procent hlasů, ve Vikanticích na druhé straně stejného okresu se dostalo na 14 procent.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Celkově ANO v Olomouckém kraji drtivě zvítězilo, získalo téměř dvakrát tolik hlasů než druhé SPOLU. Zároveň hnutí posílilo z pěti na šest mandátů. Jednoznačné vítězství ANO je dané podle Lyska i tím, že se vláda nevěnovala dostatečně regionům.

„Česko není jen Praha. Koalice se dost nezajímala o sociálně slabší oblasti. Voliči to cítí, a proto se třeba Jesenicko mobilizovalo a volilo Andreje Babiše,“ míní s tím, že pro nízkopříjmové skupiny už byly SPD se Stačilo! moc radikální a zvolily proto jistotu v podobě ANO.

