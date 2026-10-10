Volby v Jeseníku vyhrálo Pro Jeseník, druhý Jeseník srdcem, oba mají 7 mandátů

Obecní volby v Jeseníku vyhrála kandidátka Pro Jeseník, má 27,72 procenta a sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Rovněž sedm zastupitelů má kandidátka Jeseník srdcem. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 43,06 procenta voličů. Jednání o budoucí spolupráci začnou v neděli, řekl dnes ČTK lídr Pro Jeseník Dušan Antálek. Po předchozích komunálních volbách byli v koalici se zástupci Jeseník srdcem.
Vítězství uskupení Pro Jeseník bylo těsné, o 59 hlasů. "Těsné vítězství nás malinko zklamalo, čekali jsme trochu lepší výsledek. I tak jsme z prvního místa spokojeni. Nyní bude velice těžké dát dohromady koalici. Závěry ale necháme na chladnou hlavu, jednat začneme v klidu v neděli," uvedl lídr uskupení Antálek. Doplnil, že jako jednu z možností zvažuje i další spolupráci s Jeseníkem srdcem - dohromady by měli 14 mandátů.
Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, dříve vedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. Vedoucí pozici upustila letos své kolegyni Martině Seidlerové, důvodem bylo to, že byla loni zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety. "Jsme moc rádi za tento volební výsledek, budeme o dalších krocích jednat s Pro Jeseník," řekla dnes ČTK Seidlerová. Doplnila, že kroky sdružení směřují k navázání dosavadní spolupráce na radnici.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.
Komunální volby v Jeseníku vyhrálo před čtyřmi lety uskupení Jeseník srdcem, které získalo sedm mandátů v zastupitelstvu s 21 členy. Druhá byla společná kandidátka hnutí ANO a ČSSD s pěti mandáty. Třetí Pro Jeseník získalo čtyři zastupitele. Do zastupitelstva se dostali na čtvrtém místě také Jeseničtí 2022 se třemi mandáty, jednoho zastupitele obdrželi na pátém místě Nezávislí - Jeseník. Šestí skončili Společně (ODS+ KDU-ČSL) s jedním mandátem. Voleb se zúčastnilo 41,42 procenta voličů. Na koalici se domluvilo vítězné uskupení Jeseník srdcem a Pro Jeseník.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Pro Jeseník 27,72 19.463 7
Jeseník srdcem 27,64 19.404 7
ANO 18,81 13.210 4
Občané Jeseníku/KDU-ČSL 5,96 4186 1
Náš Jeseník/Trikolora 5,35 3755 1
Nezávislí za Jeseník 5,1 3583 1
SPD 4,43 3108 0
Motoristé 3,68 2584 0
SOCDEM 1,31 921 0
zdroj: www.volby.cz