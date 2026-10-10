Volby v Olomouci opět vyhrálo ANO, má 13 mandátů, o tři míň než minule

Autor: ČTK
  19:31aktualizováno  23:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. V Olomouci byla dnes večer zahájena povolební jednání, souběžně je podle informací ČTK vedou ANO i druhý STAN. ANO v uplynulých čtyřech letech vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně.

Komunálních voleb se letos v Olomouci zúčastnilo 38,58 procenta voličů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS a šestí spOLečně. Sedmou příčku obsadí koalice Milujeme Olomouc (TOP09/Piráti/Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.

Lídr spOLečně a dosavadní primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák ČTK řekl, že úvodní povolební jednání dnes večer zahájilo ANO i STAN. "Profilují se tito dva možní lídři budoucí koalice," uvedl Bačák, podle kterého spOLečně v obou případech už absolvovalo první jednání. ANO i STAN vznesly požadavek na obsazení postu primátora. Jednání mají pokračovat v neděli. Lídr STAN Marek Zelenka dnes povolební strategii nechtěl komentovat.

Primátorka a lídryně ANO Miroslava Ferancová ČTK řekla, že vítězné hnutí oslovilo všechna ostatní politická uskupení kromě SPD, Milujeme Olomouc a STAN. "Milujeme Olomouc oznámilo, že s námi do koalice nechce jít. STAN jsme dnes už oslovit nestihli, učiníme tak v neděli," podotkla Ferancová, podle které povolební jednání budou vzhledem k vysokému počtu možných koaličních partnerů složitá.

Informaci o paralelních volebních jednáních ANO a STAN ČTK potvrdil Matouš Pelikán, jednička na kandidátce KDU-ČSL. Z možné povolební spolupráce vyloučil pouze SPD. Z koalice Milujeme Olomouc získala tři mandáty pouze TOP 09, která nechce jít do koalice s ANO. "V tuto chvíli probíhají povolební jednání. Pevně věřím, že se podaří sestavit koalici bez hnutí ANO," uvedl na sociálních sítích Aleš Jakubec z olomoucké TOP 09, který získal mandát zastupitele. ProOlomouc bude podle lídra Aleše Prstka o dalším postupu diskutovat v neděli.

Ferancovou překvapila letošní nízká volební účast, od které se podle jejího názoru odvíjel i horší volební výsledek ANO. "Vždy se nejvíce bere u toho, kdo těch mandátů měl nejvíc. Zase až tak špatný výsledek to (volební výsledek ANO) ale není," podotkla. Zelenku výsledek STAN příjemně překvapil, hnutí si ve srovnání s rokem 2022 polepšilo o sedm mandátů. "Asi jsme udělali dobrou kampaň a přesvědčili lidi, že změna je možná. Pokusíme se ji voličům doručit," řekl ČTK.

Spokojený je také Bačák ze spOLečně. "Uhájili jsme čtyři mandáty, které jsme v zastupitelstvu dosud měli. Je pravdou, že jsme vzhledem k našemu působení na radnici a kampani pomýšleli na zisk pěti mandátů, ale když se podíváme, v jakém spektru jsme se pohybovali, tak lze výsledek považovat za úspěch," podotkl. Pozitivně hodnotí výsledek ProOlomouc Prstek, hnutí obhájilo pět mandátů.

Pelikán považuje výsledek KDU-ČSL za velký úspěch. "Měli jsme ambice nevypadnout ze zastupitelstva a prognózy nebyly příznivé. Myslím, že jsme voliče nakonec dokázali přesvědčit o tom, že je to náš nový začátek," řekl. KDU-ČSL letos podle něj vykázala v Olomouci nejlepší volební výsledek v historii.

ANO v minulých volbách získalo 16 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponovala osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora měla pět mandátů, čtyři zastupitele mělo hnutí spOLečně. Šestý STAN tehdy získal dva mandáty.

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 25,89 333.349 13

STAN 19,73 253.946 9

ProOlomouc 10,3 132.641 5

KDU-ČSL 9,92 127.689 4

ODS 9,21 118.609 4

Společně 8,18 105.264 4

TOP09/Piráti/Zelení 7,63 98.245 3

SPD 6,56 84.392 3

Levicové Olomoucko 1,54 19.863 0

Přísaha 0,69 8870 0

Koruna Česká 0,31 3975 0

DSZ 0,04 551 0

zdroj: www.volby.cz

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