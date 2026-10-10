Volby v Přerově jako minule vyhrálo ANO, polepšilo si o dva mandáty

Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, stejně jako před čtyřmi lety. Získalo 16 mandátů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu, o dva mandáty si od posledních voleb polepšilo. Druhá ODS má šest mandátů a třetí Změna pro Přerov (STAN/Piráti) bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 37,98 procenta voličů.
Lídra hnutí ANO, současného primátora a poslance Petra Vránu, výsledek potěšil. "Výsledek je super. Vnitřně jsem si říkal, že pokud obhájíme to, co jsme měli před čtyřmi lety, budu spokojený. A vše nad to je úspěch. Udělali jsme i pár procent navíc. Jsem za to rád, zřejmě se projevuje pozitivní atmosféra v Přerově. Dělají se projekty, řeší se spousta věcí a lidé to zřejmě vnímají dobře," řekl dnes ČTK Vrána, který sklidil i úspěch v senátních volbách, v nichž postoupil do druhého kola.
Jako první hodlá oslovit druhou nejsilnější stranu, tedy ODS, se kterou tvořilo ANO koalici předchozí čtyři roky. "Budeme absolvovat kolečko se všemi, nebudu nyní říkat že to dáme dohromady s ODS, s SPD či s někým jiným," doplnil Vrána s tím, že v tuto chvíli nikoho ze spolupráce nevylučuje. Jednání podle něj budou trvat dny, maximálně týden až dva. "Nebojím se, že tam nebude průsečík v programu. Spíše jde o vyladění, kdo kde bude a jakou bude mít gesci," doplnil.
S výsledkem je spokojen i lídr ODS, dosavadní náměstek primátora Miloslav Dohnal. "Máme z toho radost, za čtyři roky jsme si prošli docela hektickým obdobím. Ten výsledek je výsledkem celého týmu, jsme za to rádi. Je to dobrá vyjednávací pozice pro případný podíl na vedení města," řekl ČTK Dohnal. Spolupráci s hnutím ANO si lídr ODS dokáže představit i v dalších letech. "ANO má výrazný výsledek, taktéž posílili. Čekáme na výzvu vítěze voleb. My budeme jednat se všemi politickými stranami a hledat co největší programovou shodu," doplnil.
Lídra Změny pro Přerov Petra Dostalíka potěšilo, že si oproti předchozím volbám polepšili. "Mám radost, že jsme obhájili pozici z minulých voleb, máme o mandát více. Kontaktoval jsem pana primátora, budeme dál jednat podle toho, jak nám voliči rozdali karty," řekl ČTK Dostalík.
Čtvrté Společně pro Přerov má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šestí jsou Přerováci s podporou nových lidovců se dvěma mandáty.
V minulých volbách získalo ANO 14 mandátů. Druhá skončila SPD se šesti mandáty a třetí ODS s pěti zastupiteli. Společně pro Přerov s Piráty získali po třech mandátech a sdružení Za prosperitu města Přerova a KDU-ČSL s TOP 09 po dvou mandátech. Koalici v Přerově vytvořilo ANO s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 37,99 150.959 16
ODS 16,53 65.697 6
Změna pro Přerov (STAN/Piráti) 11,71 46.537 4
Společně pro Přerov 10,23 40.663 4
SPD 9,12 36.253 3
Přerováci/KDU-ČSL 5,74 22.805 2
TOP 09 3,71 14.741 0
Motoristé 2,62 10.410 0
Levice pro Přerov 2,34 9310 0
Zdroj: www.volby.cz