Vítězné uskupení Na rovinu! dnes v Prostějově vyzvalo ODS k jednání o případné radniční koalici. Společně by měli v pětatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 18 hlasů. Na rovinu! to oznámilo na sociálních sítích. V předchozích čtyřech letech v Prostějově vládla koalice ANO, ODS a hnutí PéVéčko.
Uskupení Na rovinu! letos získalo v pětatřicetičlenném zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, druhé skončilo ANO s 11 mandáty. Třetí ODS bude mít pět zastupitelů. Čtvrté hnutí Pévéčko má tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD a jednoho uskupení Prostějov 2:0.
"Abychom změnili poměry na radnici, musíme složit koalici, která bude mít většinu hlasů, což je v Prostějově 18. Vyzvali jsme kandidátku Prostějovských demokratů (ODS spolu s nezávislými osobnostmi) v čele s Miladou Sokolovou k jednání a očekáváme odpověď," oznámilo Na rovinu!.
Sokolová ČTK řekla, že ODS dostala nabídku k jednání od vítězného uskupení Na rovinu! i od druhého hnutí ANO. V obou případech ODS k jednacímu stolu podle Sokolové usedne, jednání by měla pokračovat v neděli. Dosavadní koalice ANO, ODS a hnutí PéVéčko získala v novém zastupitelstvu 19 mandátů, měla by tedy znovu většinu. ČTK zjišťuje vyjádření lídra ANO a primátora Františka Jury.
Opoziční Na rovinu! mělo v končícím volebním období v zastupitelstvu Prostějova šest postů, nyní jich bude mít 13. "V porovnání s rokem 2022 je to naprostý skok a my strašně moc děkujeme lidem z Prostějova za to, jakým způsobem nám dali důvěru. Je to neuvěřitelné," komentovala výsledky voleb lídryně Na rovinu! Jana Jílková.
Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrálo hnutí ANO, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu tehdy získalo 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) se šesti mandáty. Třetí SPD mělo také šest zastupitelů a čtvrtá ODS pět mandátů. Tři zastupitele získalo Pévéčko, Česká pirátská strana jednoho. Vítězné ANO v uplynulých čtyřech letech v Prostějově vládlo s ODS a hnutím PéVéčko.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Na rovinu! 32,21 136.131 13
ANO 25,54 107.959 11
ODS 13,83 58.451 5
Pévéčko 8,84 37.370 3
SPD 6,79 28.696 2
KDU-ČSL 4,15 17.530 0
Prostějov 2:0 4,10 17.338 1
Náš Prostějov/PRO 3,57 15.111 0
SOCDEM 0,72 3031 0
Koruna Česká 0,25 1077 0
zdroj: www.volby.cz