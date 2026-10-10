V Šumperku se domlouvá koalice Nezávislé volby se STAN a Srdcem pro Šumperk

Autor: ČTK
  20:02aktualizováno  22:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Šumperku se již domlouvá možná koalice Nezávislé volby, STAN a uskupení Srdcem pro Šumperk. Jen pár hodin po uzavření volebních místností se zástupci všech tří subjektů již sešli. Jednání budou pokračovat v pondělí, řekl dnes ČTK lídr Nezávislé volby Martin Kuchtík. Ta získala v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu osm mandátů, stejně jako hnutí ANO, které komunální volby vyhrálo. Jeho lídr, dosavadní starosta Miroslav Adámek ČTK řekl, že hnutí tentokrát zřejmě skončí v opozici. Nezávislá volba spolupráci s ním vyloučila.

"Proběhla zatím schůzka se Starosty a nezávislými a se Srdcem pro Šumperk, spustili jsme vyjednávání o koaličních věcech ," uvedl lídr Nezávislé volby. Doplnil, že k jednání pozvou všechny strany. "Určitě se se všemi potkáme, nepředpokládáme ale, že bychom spolupracovali s SPD a s hnutím ANO," doplnil Kuchtík.

Hnutí ANO získalo ve volbách 26,2 procenta hlasů a osm mandátů, stejně jako Nezávislá volba. Třetí STAN bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb, kterých se zúčastnilo 38,64 procenta voličů. Hnutí ANO však oproti předchozím volbám ztratilo dva mandáty. "Je to takové trošku hořké vítězství, ztratili jsme dva mandáty. Neberu to tedy jako úspěch z našeho pohledu. Určitě je potřeba pogratulovat Nezávislé volbě, protože to je skokan letošních voleb - ze čtyř mandátů na osm. Myslím, že tím pádem se tam bude odvíjet nějaké jednání o koalici," řekl dnes ČTK Adámek. Ztrátu mandátů zatím vyhodnotit nedokáže, pro ČTK řekl, že počítá s tím, že hnutí skončí v opozici.

Čtvrtí Šumperáci mají tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Srdcem pro Šumperk. Šestá je SPD se dvěma mandáty. V případě složení koalice Nezávislé volby, STAN a Srdcem pro Šumperk by strany získaly v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandátů. "Jednoznačně podporujeme spolupráci s demokratickými stranami - s novým STAN, Nezávislou volbou, případně s TOP 09, starým STAN (Šumperáky) a dalšími demokratickými uskupeními," řekl ČTK před volbami lídr Srdcem pro Šumperk Jan Šafařík.

Volby v Šumperku před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO, které získalo deset mandátů a o čtyři si tak tehdy polepšilo. Druhá skončila Nezávislá volba se čtyřmi mandáty. Třetí SPD získala též čtyři zastupitele. Na čtvrtém místě skončili Šumperáci (STAN a TOP 09) se čtyřmi mandáty, tři zastupitele získali na pátém místě lidovci. Šestá byla ODS s jedním mandátem a jednoho zastupitele získali také Rozumní. Voleb se tehdy zúčastnilo 38,17 procenta voličů. Koalici složilo ANO se Šumperáky a s ODS.

Výsledky komunálních voleb:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 26,2 49.128 8

Nezávislá volba 25,74 48.272 8

STAN 14,31 26.835 4

Šumperáci 10,07 18.885 3

Srdcem pro Šumperk 7,86 14.747 2

SPD 6,54 12.259 2

Náš Šumperk/ODS 3,7 6943 0

Motoristé 3,22 6043 0

Správná volba (KSČM) 2,35 4412 0

Zdroj: www.volby.cz

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