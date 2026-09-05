Volební kampaň v Olomouckém kraji nabírá obrátky, kandidáti vyráží do ulic

Volební kampaň ve městech a obcích Olomouckého kraje nabírá obrátky. Podél silnic a v ulicích měst lze už spatřit první billboardy s kandidáty do zastupitelstev a předvolebními hesly, značná část kampaně se odehrává také na sociálních sítích a někteří uchazeči o hlasy voličů vyrazili do ulic. Předvolební kampaň se zatím obešla bez incidentů. Komunální volby se konají 9. a 10. října. V Olomouckém kraji do nich půjde 13.259 kandidátů, ve srovnání s předchozími volbami do obecních zastupitelstev v roce 2022 jich je o 183 méně.
Politická uskupení kromě billboardů a reklamních letáků sázejí také na přímý kontakt s voliči. Například olomoucká organizace hnutí ANO dnes uspořádá ve Smetanových sadech v Olomouci rodinný den, jeho součástí budou soutěže pro děti, různé atrakce i občerstvení. Lídr STAN Marek Zelenka 1. září zorganizoval pro rodiče a děti jízdu na malých raftech a paddleboardech po Mlýnském potoce v okrajové části Olomouce.
Koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, letos kromě kontaktní kampaně v ulicích Olomouce vsadila i na osvědčenou metodu reklamních poutačů instalovaných na plotech či balkonech svých příznivců. Bannery s lídrem Matoušem Pelikánem má na plotech také několik podporovatelů KDU-ČSL.
Kandidáty ODS do obecních voleb v Olomouckém kraji přijel v závěru srpna podpořit předseda ODS Martin Kupka, který společně se spolustraníky vyrazil na kolech z Hranic na Přerovsku do Olomouce. Po cestě měla skupina cyklistů v dresech ODS několik zastávek, na kterých diskutovala s voliči. Prostějovské hnutí PéVéčko při komunikaci s voliči na sociálních sítích vsadilo nejen na prezentaci svých kandidátů, ale pro své příznivce uspořádalo také tipovací soutěž. Vítězové dostávají poukaz do místní pizzerie.
Pozvolna se předvolební kampaň rozjíždí také v Přerově, kde budou lidé kromě obecních zastupitelů volit i senátora. Kampaň je už nějakou dobu intenzivní na sociálních sítích, postupně přibývají také billboardy a politici v ulicích Přerova. Například přerovský občanský demokrat Jakub Navařík kandiduje do Senátu s heslem Kluk od vedle a stejně jako rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda, který kandiduje v olomouckém senátním obvodu, sází zejména na kontaktní kampaň.
V kampani před komunálními volbami vznikly i první kuriózní situace. Například olomoucká ODS upozornila, že hnutí ANO zvolilo pro svoji kampaň slogan Měníme Olomouc k lepšímu, který ODS použila před volbami v roce 2010. "Jsme rádi, že i po 16 letech je ODS inspirací. V archivu bychom v případě zájmu určitě ještě něco k recyklaci našli. Olomouc si ale zaslouží spíš nové nápady," uvedla na sociálních sítích ODS.