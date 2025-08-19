Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci oživit cestovní ruch v horské oblasti, kterou loni postihly záplavy.
„Aktuálně je vyčerpáno 100 procent voucherů pro Olomoucký kraj a zůstává k dočerpání 68,3 procenta pro Moravskoslezský kraj, což je dáno menším počtem ubytovatelů. Po ranním nutném přesměrování žadatelů přímo do elektronické fronty jsme zvládli odbavit aktuálně 10 996 voucherů, tisíce hovorů a stovky konverzací na chatu,“ uvedla v pondělí večer organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu.
V úterý ráno bylo v Moravskoslezském kraji k dispozici zhruba 45 procent poukázek. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidaly každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.
V každém z obou krajů tak mají lidé k dispozici turistické poukázky v hodnotě deset milionů korun. Mohou díky nim získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc při pobytu v délce minimálně dvou a maximálně sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může ušetřit až 8 400 korun.
O druhou vlnu voucherů na pobyty v jesenických hotelech, penzionech, chatách či apartmánech je proto opět velký zájem. V pondělí ráno kvůli tomu zkolabovaly internetové stránky, na kterých si lidé mohou vouchery od rezervovat.
|
Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel
Stránky v pondělí fungovaly v omezeném režimu a byla na nich zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci, aby systém nápor zvládl odbavit.
Velká poptávka po voucherech byla i v lednu při první vlně. V Olomouckém kraji si je tehdy lidé rozebrali během půldruhého dne, v sousedním kraji do týdne.
Podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka počet ubytovatelů pro druhé kolo vzrostl. „Celkem máme 409 podepsaných smluv, z toho jde o 516 ubytovacích jednotek. Je to zhruba o deset procent více než v první vlně,“ uvedl Rak.
|
Vouchery po povodních opět přilákaly turisty, říká šéf sdružení cestovního ruchu
V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili čeští turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Návštěvníci přijeli podle informací z ministerstva pro místní rozvoj ze všech 14 krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili lidé z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) vrátila více než trojnásobně.
|
15. září 2024