Za vraždu plačícího kojence si matka odpyká 18 let, potvrdil Ústavní soud

Matka podle pravomocného rozsudku napadla plačícího syna několika způsoby, příčinou úmrtí byl otok mozku. Čin se odehrál v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky.

Žena, která má další dvě nezletilé děti, do Česka přijela s manželem pracovat v době před ruskou invazí na Ukrajinu.

V ústavní stížnosti obhajoba uvedla, že soudy chybovaly, pokud nevyslechly dalšího syna obžalované ženy, jemuž v době události bylo devět let. Podle ústavních soudců by však výslech pravděpodobně nic nového nepřinesl, navíc by mohl chlapce zbytečně traumatizovat.

„Soudy srozumitelně vysvětlily, proč k návrhu stěžovatelky nepřihlédly a daný důkaz neprovedly. Jmenovaný nezletilý v době útoku prokazatelně již spal, jak sama stěžovatelka potvrdila při své výpovědi, přičemž nic nesvědčí pro to, že by se probudil či že by se případně dopustil nějakého útoku vůči poškozenému,“ stojí v usnesení.

Úder do hlavy i rdoušení

Krajský soud v Olomouci matce vyměřil 18 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Podle rozsudku šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem na bezbranném dítěti. Dovolání následně odmítl Nejvyšší soud.

Matka se činu dopustila v době, kdy její manžel nebyl v Česku. Syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že neustále plakal. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně rdousila rukama a následně mu ponořila hlavu do vody.

Kojenec utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra. Ráno matka přivolala záchrannou službu, už však bylo pozdě.