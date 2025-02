Případ zavražděné matky policie odložila, nezletilého syna nemůže stíhat

„Kriminalisté odložili případ zavražděné osmatřicetileté ženy, která přišla o život v lednu 2024 v bytovém domě v Olomouci – Povel. A to pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť osoba, která čin spáchala, není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ potvrdil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Bližší informace nechce policie zveřejnit vzhledem k věku pachatele. Týká se to i toho, jaká opatření byla vůči školákovi přijata, zda byl například umístěn ve výchovném ústavu.

Chlapec se vzhledem k věku vězení vyhne, o osudu těchto pachatelů rozhoduje soud například umístěním v diagnostickém ústavu. V případě, že by pachateli bylo více než 18 let, hrozilo by mu za vraždu 12 až 20 let vězení, jako mladistvému mezi 15 až 18 lety by mu hrozila sazba poloviční.

Tělo zavražděné objevili policisté poté, co se na ně obrátil čtyřicetiletý muž, který postrádal svou bývalou přítelkyni a měl o ni vážné obavy.

Mrtvou osmatřicetiletou ženu našli v jednom z bytů v Olomouci. Z její vraždy byl podezřelý chlapec, kterému ještě nebylo patnáct let. K činu se kriminalistům přiznal, uvedla loni v lednu policie na síti X. Její specialisté případ vyšetřovali v ženině bydlišti v olomoucké čtvrti Povel.

„Po vstupu do bytu uvnitř policisté našli osmatřicetiletou ženu bez známek života. Okolnosti na místě poukazovaly na podezřelé úmrtí zaviněné cizí osobou, proto místo zajistili a přivolali okresní i krajské kriminalisty,“ popsal loni v lednu mluvčí Hejtman.

„Na místo vyjížděl na základě požadavku policie pouze koroner k ohledání těla zemřelé. Měla mnohočetná řezná poranění v oblasti hlavy, byla tam velká ztráta krve,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Na základě zajištěných stop a získaných informací vyšetřovatelé začali podezřívat nezletilého chlapce, kterého ještě do rána dalšího dne zadrželi.

„Chlapec se k činu doznal. Vzhledem k věku podezřelého nelze k případu sdělovat žádné další bližší informace,“ sdělil loni Hejtman s tím, že není možné uvést například ani to, zda byl hoch s obětí v nějakém příbuzenském vztahu.