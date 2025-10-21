Podle kriminalistů šlo o náhodně zvolenou oběť, motivem bylo vybití si agrese a vzteku, doplnil Lisický.
Tragická událost se stala o půlnoci v noci na neděli. Mrtvého našel muž venčící psa v neděli 19. října v 07:30 v ulici Československé armády, ležel v blízkosti panelového domu.
Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého
Pejskař byl z šokujícího nálezu otřesený. „Klepu se ještě teď. Mám úplně strach jít večer spát. Když si vybavím, jak jsem toho mrtvého viděl před sebou, tak neusnu,“ uvedl pro CNN Prima News.
Muž zalarmoval okamžitě policisty přes tísňovou linku, těm se podařilo najít mladíka ještě tentýž den, velkou pomocí pro ně byla i precizní práce olomouckých soudních lékařů.
„Obviněný se doznal k fyzickému útoku na zemřelého muže. Útok byl obzvlášť surový,“ řekl Lisický. Čin vzbudil ve městě velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.
Obětí byl místní člověk, který bydlel v Zábřehu na ubytovně. „Byl to sedmapadesátiletý muž menšího vzrůstu, vážil 47 kilogramů. Nemohl fyzicky konkurovat mladému a statnému chlapci,“ popsal Lisický.
„Vyvinuté násilí bylo zarážející. I otrlí kriminalisté byli zaskočeni. Se soudními lékaři jsme se shodli, že takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezažili,“ zdůraznil.
Násilí bylo podle něj zaměřené jen hlavu. „Hlava byla naprosto devastována. Útočník nepoužil žádný předmět, jen nohy,“ doplnil. „Momentálně se nám to jeví tak, že zištným motivem není nic a šlo o vybití agrese a vzteku. Žádný vztah mezi pachatelem a obětí nebyl dokumentován,“ řekl Lisický.
Jak uvedla policie, vzhledem k jeho věku hrozí pachateli poloviční trest. Podle trestního zákoníku lze za daný skutek uložit trest na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
„V Olomouckém kraji je to letošní osmá ať dokonaná či nedokonaná vražda,“ sdělil Lisický.
Mladí vrahové: stále výjimka, ale četnost roste
Případy mladistvých či nezletilých vrahů policie v olomouckém kraji vyšetřovala i v minulosti, stále jsou však výjimečné. Loni v lednu policisté zadrželi nezletilého, který zabil svoji osmatřicetiletou matku. Protože chlapec nebyl trestněprávně odpovědný, byl případ letos v lednu odložen.
V roce 2018 obvinili policisté v Olomouckém kraji z vraždy tři mladistvé. Dva z nich podle kriminalistů figurovali u vraždy muže v Hranicích na Přerovsku, jehož tělo bylo objeveno v květnu v řece Bečvě, jeden byl obviněn v souvislosti s násilnou smrtí muže nalezeného na konci června na stavbě v Prostějově.
Případ nezletilého pachatele řešili policisté také v říjnu 2004, kdy byl zavražděn třináctiletý hoch. Jehož tělo s bodnými ranami a podřezaným krkem našli lidé nedaleko kulturního domu v Hanušovicích na Šumpersku. V souvislosti s případem tehdy policisté zadrželi o rok staršího spolužáka oběti.
V Česku je známý případ dvou chlapců, kteří v roce 2015 umučili na autobusovém nádraží v Pardubicích bezdomovce. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku uvedl, že se nudili a „chtěli se pobavit“. Ani jeden z mladistvých netrpěl duševní poruchou, měli však narušenou osobnost kvůli problematickému rodinnému zázemí.
Růst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, označila minulý týden nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v Senátu za znepokojující. Stát by měl podle ní organizovat víc osvětových preventivních kampaní.
Loni státní zastupitelství zaznamenalo dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustily děti. Zatímco před deseti lety šlo u nezletilých i mladistvých lidí o jeden případ, loni o 20 případů vraždy, a to dokonané, v pokusu či v přípravě.