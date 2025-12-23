Tragédie se stala v neděli, dívku policisté na místě zadrželi a tentýž den v podvečer zadrželi také jejího přítele. Oba jsou obviněni, policisté podali návrh na jejich vzetí do vazby. V úterý o tom na síti X informovala policejní mluvčí Marie Šafářová. Oběma hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
|
V okně zůstala jen díra po kulce. Obyvatele Bohuňovic šokovala vražda ženy
Osmnáctiletou dívku obvinili kriminalisté z vraždy a pokusu o vraždu. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství.
„Obviněná v noci na neděli 21. prosince přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala případ policejní mluvčí.
Matka zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehla. Postřelený otec byl převezen na ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc, doplnila policejní mluvčí.
Letos už třináctá vražda
Vražda v Bohuňovicích je letos třináctou v kraji, počet případů již více než dvojnásobně překročil statistiku loňského roku. Počet nejzávažnějších násilných zločinů v Olomouckém kraji významně vzrostl především na sklonku letošního roku. Jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.
|
Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie po útoku zadržela dceru
Naposledy policisté obvinili z vraždy muže v panelovém domě v Přerově třiapadesátiletého recidivistu. Podle nich stejně starého muže zastřelil ve čtvrtek 27. listopadu a ještě týž den podezřelého zadržela zásahová jednotka.
Ve stejný den vyšetřovali kriminalisté také vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Obvinili z ní jejího partnera, šestatřicetiletého muže, který podle policie ženu zabil jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával 16,5 let za vraždu ženy z roku 2014 ve Frýdku-Místku.
|
Vrah neměl venku co dělat, kritizují po ubodání ženy v Mírově místní i adiktolog
Loni podle statistik kriminalisté v Olomouckém kraji vyšetřovali šest vražd či pokusů o ni, o rok dříve jich řešili pět, z toho jedna měla tři oběti. Za rok 2022 mají kriminalisté ve statistikách 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jednu ve stadiu přípravy. Jedna z vražd měla rovněž tři oběti.