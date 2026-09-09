Vrchní soud potvrdil muži 12 let vězení za vraždu známého na Zlínsku

Autor: ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Olomoucký vrchní soud dnes pravomocně potvrdil 12 let vězení dvaatřicetiletému Martinu Vyoralovi za vraždu jeho známého v Provodově na Zlínsku. Podle rozsudku letos v únoru petardou zapálil dřevěnou stavební buňku, v níž o 13 let starší muž uhořel. Za vraždu Vyoralovi hrozilo až 20 let vězení. Vyoral prohlásil u krajského soudu vinu, s výší trestu nesouhlasila obžaloba a odvolala se k vrchnímu soudu. Obhájce v odvolání požadoval snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby. Podle vrchního soudu je dvanáctileté vězení namístě.

Vyoral podle obžaloby úmyslně vhodil v noci na 5. února do převážně dřevěné buňky zapálenou petardu, i když věděl, že uvnitř je silně opilý muž neschopný úniku, který může při případném požáru zemřít. Pak Vyoral podle soudu utekl domů. Zapálení buňky oznámil na linku 112 po více než hodině a čtvrt. Mezitím se požár nekontrolovatelně rozšířil. Buňka shořela, muž uvnitř podle rozsudku zemřel na otravu oxidem uhelnatým.

Krajský soud při ukládání trestu zohlednil předcházející řádný život Vyorala, prohlášení viny i projevenou lítost. S mužem, který při požáru zemřel, se Vyoral znal od dětství. Vypověděl, že buňku mu koupil, aby měl kde bydlet a kupoval mu jídlo. Muž mu na oplátku pomáhal s opravou domu a dalšími pracemi, byl však podle něj problémový. Tato spolupráce trvala několik let. Vyoral podotkl, že známý měl exekuce a dlouhodobě pil alkohol.

Roli při lednovém incidentu podle soudu sehrál Vyoralův dlouhodobý konflikt se známým kvůli chování a časté podnapilosti oběti. "Toho, co se stalo, budu litovat do konce svého života. Přišel jsem o nejbližšího kamaráda, se kterým jsme vybudovali firmu a rekonstruovali dům. Trávil jsem s ním více času než se svým synem. Byla to největší chyba v mém životě," řekl dnes Vyoral u vrchního soudu.

Už dříve vypověděl, že k buňce nešel se záměrem muže zabít. "Když jsem viděl z okna, že to hoří, tak jsem tam běžel. Dovnitř jsem se nedostal, protože dveře hořely. Nedalo se ani chytit za kliku. Já jsem byl v hrozném šoku, když jsem to viděl," uvedl u krajského soudu.

Státní zástupkyně Renata Bártková původně v obžalobě navrhla patnáctileté vězení. Když prohlásil vinu, návrh zmírnila na 14 let vězení. Proti verdiktu krajského soudu se proto odvolala. Obhájce Petr Vavřík žádal krajský a dnes i vrchní soud, aby zvážil uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby, tedy nižší než 12 let.

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