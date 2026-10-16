Vrchní soud projedná kauzu pokusu o zapálení synagogy v Brně a pokusu vraždy

Olomoucký vrchní soud projedná příští týden kauzu mladíka souzeného za pokus o zapálení brněnské synagogy či za pokus o vraždu bezdomovce. Brněnský krajský soud mu za to uložil sedm let vězení. Další dva roky si má odpykat za propagaci terorismu. Části činů se obžalovaný dopustil jako mladistvý. Mladík se proti části rozsudku odvolal, napadá i výši trestu. Obžaloba odvolání nepodávala, řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Kauzou se soud bude zabývat v úterý. Projednávat jej bude s vyloučením veřejnosti, veřejný bude pouze rozsudek.
Případ týkající se snahy zapálit brněnskou synagogu, který se stal v lednu 2024, soud posuzuje jako pokus o teroristický útok. Mladík je obžalován i z pokusu vraždy a vydírání. Už jako dospělého žalobci muže viní ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025. S ohledem na jeho věk mu hrozilo maximálně deset let.
Nyní dvacetiletý muž se k větší části skutků doznal. Útoku na synagogu se podle obžaloby dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
Trest zahrnuje i pokus o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který není kvůli věku trestně odpovědný, si podle obžaloby vyhlédl člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc. Právě tento skutek obhajoba napadla. Žádá mírnější právní kvalifikaci, nešlo podle ní o pokus vraždy.
Dvěma lety vězení soud muže potrestal i ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu, skutku se dotyčný dopustil už jako plnoletý.
Žalobkyně Petra Lastovecká pro mladíka původně navrhovala nejvyšší možný desetiletý trest. Obžaloba se nakonec neodvolala, potvrdil mluvčí olomouckého vrchního soudu. Podle Lastovecké šlo o zásadní kauzu. "Je důležité dát najevo, že toto jednání je nepřípustné. Považuji tuto kauzu svým způsobem za přelomovou, protože se zde odráží změna v chování mladistvých pachatelů, kteří kriminalitu páchají úplně jiným způsobem a s jinou brutalitou než dřív. Zde téměř absentuje motiv, protože pachatel se pokusu vraždy dopustil jen tak pro legraci," řekla po vyhlášení rozsudku Lastovecká.