Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi vystupujícím jako Hard Rico trest za loupež a vydírání ze čtyř na pět let. Potvrdil mu také peněžitý trest dva miliony korun. Z pěti na šest let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů, Karlu Mecovi, potvrdil soud pětiletý trest. Rapperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková vyvázla s trestem podmíněným, krajský soud jí původně poslal do vězení na tři roky.
Za loupež hrozila obžalovaným, kteří u krajského soudu prohlásili vinu, sazba pět až 12 let. Zvýšení trestů požadoval žalobce, obhájci rappera žádali trest podmíněný a zpřísnění trestu peněžitého ze dvou na pět milionů korun.
Soud při ukládání trestů zohlednil rozdělení rolí i osobnost pachatelů. "Enrico Pešta byl jednoznačně organizátor. Organizátor by neměl dostat nižší trest než další vykonavatelé činu. Je zde ale prohlášení viny, proto jsme mu uložili trest přímo na dolní hranici trestní sazby. Prohlášení viny automaticky neznamená, že by měl být trest ukládán pod spodní hranicí trestní sazby," řekl předseda senátu Daniel Plšek.
U jeho kompliců soud zohlednil jejich bohatou trestní minulost, Miroslav Cihi čin navíc spáchal v podmínce. Naopak u Peštovy bývalé přítelkyně soud vzal v úvahu, že trestnému činu pouze napomáhala a dosud byla bezúhonná. Tříletý trest jí podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let.
Zvýšení trestu požadoval žalobce Jaroslav Kandráč. "Kdyby nebylo Pešty, nikdo jiný by tady u soudu neseděl - on byl organizátorem, on rozděloval úkoly. Nakonec jako organizátor dostal nižší trest než ostatní," uvedl žalobce. U ostatních obžalovaných mužů podotkl, že Meca má 20 záznamů v rejstříku trestů včetně násilné trestné činnosti, Cihi má záznamů deset.
Podle Peštova obhájce bylo za loupežným přepadením původně zpěvákovo ego, nikoli zištný motiv. Poškozeného, o kterém se domníval, že má poměr s jeho partnerkou, chtěl pokořit a vyděsit. "Pak to začalo žít svým životem, vymklo se to kontrole a vyústilo do projednávaného skutku," podotkl obhájce. Pešta má na sociálních sítích statisíce sledujících, řada fanoušků hudebníka přišla podpořit i dnes k olomouckému vrchnímu soudu. Pešta dnes u soudu vypověděl, že své životní hodnoty přehodnotil. Má snoubenku a čeká dítě, řekl soudu. Doplnil, že změnil svou přezdívku z Hard Rico na Rico. Drsné prezentování podle něj už není jeho styl. "Neztotožňuji se s tím, kdo jsem byl dřív," uvedl dnes u soudu s tím, že prozřel ve vazbě. "Vytvořil jsem si image, která mě pohltila," doplnil hudebník.
Obžalovaní podle rozsudku loni v březnu v Ostravě-Porubě vydírali a oloupili muže. Donutili ho k výběru 100.000 korun a následně pod nátlakem požadovali další dva miliony korun. Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion korun. Podle rozsudku byl třiadvacetiletý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákala Červeňáková. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut.