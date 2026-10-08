Vrchní soud projedná vraždu v Zubří, obžalovaný cizinec dostal 18 let

Před olomouckým vrchním soudem dnes stane Moldavan Dumitru Vacarcius, kterého za brutální vraždu v Zubří na Zlínsku potrestal olomoucký krajský soud 18 lety vězení. Oběť ho načerno zaměstnávala. Po vraždě obžalovaný muže podle spisu okradl a snažil se uprchnout, dopadla ho celní správa. Mladík je souzen také za krádež a nelegální opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku. Obžalovaný útok přiznal, nesouhlasí však s tím, že by svou oběť okradl.
Incident se stal loni 13. listopadu, třiadvacetiletý muž podle obžaloby po předchozím konfliktu napadl v bytě, kde společně bydlel ještě s dalšími lidmi, poškozeného intenzivním a surovým způsobem, rány směřovaly především na hlavu a krk, navíc ho rdousil. Napadený na místě zemřel.
Moldavan podle spisu poté s dalším svým krajanem odcizil v bytě peníze, šperky a platební karty, ukradli i auto, škoda byla vyčíslena na více než půl milionu korun. Pokusili se uprchnout, po cestě je však zastavila hlídka celní správy, která je kvůli chybějícím povolením k pobytu v České republice zadržela.