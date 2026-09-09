Vrchní soud projedná vraždu ženy v Mírově, za niž padl výjimečný trest 27,5 roku

Autor: ČTK
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Olomoucký vrchní soud dnes projedná případ loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, za kterou krajský soud uložil šestatřicetiletému Patriku Cigošovi trest 27,5 roku vězení. Výjimečný trest za ubodání partnerky muž dostal s ohledem na to, že se vraždy dopustil tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. Muž sice prohlásil vinu, s výší trestu však nesouhlasil.

Podle obžaloby muž na svou partnerku, ke které se nastěhoval po propuštění z věznice, zaútočil loni v listopadu po předchozí hádce. Nejprve ženu bodl kuchyňským nožem zezadu do krku, poté ji bodal do hlavy a krku. Podle zjištění znalců jí zasadil celkem 45 ran, z toho 36 do hlavy a krku. Počet ran je shodný s předchozí vraždou, kterou muž spáchal. Podle spisu se po činu umyl, převlékl a zavolal si taxi, kterým odjel do Šumperka. Nakonec si nechal z čerpací stanice v Zábřehu zavolat policii s tím, že je vrah.

Soudce olomouckého krajského soudu Jiří Barbořík čin označil za mimořádný s vysokou závažností. Uložení výjimečného trestu v rozmezí 20 až 30 let tak podle něj bylo namístě. Činu se muž dopustil podle něj zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

Cigoš vraždil už v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, kdy zaútočil na svou známou. Tehdy ženě zasadil také 45 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů. I tehdy sám přivolal policii. Ostravský soud jej za to již dříve poslal do vězení na 16,5 roku.

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