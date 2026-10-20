Vrchní soud řeší odvolání v kauze útoku na synagogu a pokusu o vraždu bezdomovce

Před olomouckým vrchním soudem dnes stane mladík souzený za pokus o zapálení brněnské synagogy či za pokus o vraždu bezdomovce. Brněnský krajský soud mu za to uložil sedm let vězení, další dva roky si má odpykat za propagaci terorismu. Části činů se obžalovaný dopustil jako mladistvý. Mladík se proti části rozsudku odvolal, napadá i výši trestu. Obžaloba odvolání nepodávala. S ohledem na věk obžalovaného bude soud případ projednávat neveřejně, veřejný bude pouze rozsudek.
Snahu zapálit brněnskou synagogu v lednu 2024 soud posuzuje jako pokus o teroristický útok. Mladík je obžalován i z pokusu o vraždu a vydírání. Už jako dospělého ho žalobci viní ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025. S ohledem na věk mu hrozilo maximálně deset let.
Nyní dvacetiletý muž se k větší části skutků doznal. U odvolacího soudu však napadá údajný pokus o vraždu z března 2024. Podle obžaloby si s dalším komplicem, který není kvůli věku trestně odpovědný, vyhlédli muže bez domova, kterého nejprve opili a poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc. Podle obhajoby nešlo o pokus o vraždu, žádá mírnější právní kvalifikaci.