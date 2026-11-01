Vrcholky Jeseníků pokrylo až deset centimetrů sněhu, vhodná je zimní výbava

Autor: ČTK
  11:16aktualizováno  11:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vrcholky Jeseníků pokrylo během víkendu až deset centimetrů sněhu. Podle zástupců jesenické horské služby se teploty v nejvyšších partiích hor pohybují kolem nuly, kvůli panujícím zimním podmínkám proto doporučují turistům vhodnou výbavu. Její součástí by mělo být především teplé oblečení, ale i takzvané nesmeky, ušlapaný povrch může být místy kluzký, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Martin Chalupa.

"Během soboty a v noci na dnešek napadlo kolem deset centimetrů sněhu, v některý místech je to více, někde méně. Sněhová pokrývka leží od tisíce výškových metrů, v nižších polohách pouze pršelo. Na Pradědu bylo ráno minus 2,2 stupně, na Ovčárně jsou v tuto chvíli dva stupně nad nulou," uvedl člen jesenické horské služby.

Návštěvníci hor by se podle něj měli na sněhovou pokrývku v nejvyšších partiích hor připravit dobrou výbavou. "Její součástí by měla výt kvalitní pevná vysoká obuv, náhradní oblečení a samozřejmě čepice a rukavice," doplnil Chalupa. Turistům už doporučuje vzít si s sebou jako doplňkovou výbavu také nesmeky. "Využít je mohou v terénu, který lidi uchodili a uklouzali," dodal horský záchranář.

Horská služba v Jeseníkách zároveň v zimním období nedoporučuje turistům vydávat se na jednu z nejvyhledávanějších tamních turistických stezek, žlutou trasu vedoucí údolím Bílé Opavy, kterou lemují žebříky a úseky nad vodopády. Její terén je velmi nepřístupný a v případě nutnosti pomoci je přístup pro horské záchranáře komplikovaný.

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