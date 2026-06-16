VŠB-TUO nabídne v Olomouci studium technického programu Smart Engineering

V Olomouci bude od akademického roku 2027/2028 zahájena výuka nového studijního programu Smart Engineering, zájemcům o technickém obory ho nabídne Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které dnes podepsali zástupci univerzity a Olomouckého kraje. Výuka bude zpočátku organizována v kombinované formě. Fakulta strojní VŠB-TUO počítá s kapacitou zhruba 50 studentů.
Program Smart Engineering je nástupcem tradičního strojírenství a podle vedení VŠB-TUO reaguje na očekávané potřeby průmyslu po roce 2030. Vedle klasických technických disciplín zahrnuje také simulace, optimalizaci, mechatroniku či umělou inteligenci. Důraz klade na spolupráci s firmami a zapojení studentů do praktických projektů.
"Zavedení oboru Smart Engineering vnímáme jako důležitý krok k modernizaci technického vzdělávání. Umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravovat studenty na aktuální technologické výzvy, které nyní formují inženýrské obory," řekl dnes novinářům rektor VŠB-TUO Igor Ivan.
Podle hejtmanova náměstka Svatopluka Bindera (ANO) jde o významný počin v oblasti vzdělávání. "Podnikatelé si dlouhodobě stěžují na absenci vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v technických oborech," upozornil.
Prostory pro výuku zajistí Olomoucký kraj ve Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. "Pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Obor Smart Engineering jde přesně tímto směrem," podotkl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
V Olomouci sídlí Univerzita Palackého, která je druhou nejstarší univerzitou v Česku. Nabízí 1000 kombinací studijních programů, které na osmi fakultách studuje zhruba 23.000 studentů. Na technické obory se ale nespecializuje. Olomouc má za sídlo i soukromá Moravská vysoká škola zaměřená na ekonomiku, management a informatiku.