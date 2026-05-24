Vstupenky na některá koupaliště v Olomouckém kraji v létě podraží i o desítky Kč

Někteří provozovatelé koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji v létě kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace těchto rekreačních zařízení zvýší ceny vstupného, lidé si za osvěžení ve veřejném bazénu připlatí i několik desítek korun. Vyplývá to z ankety ČTK. Hygienici v Olomouckém kraji evidují 27 umělých letních koupališť a šest koupališť ve volné přírodě.
Ceny vstupného od 1. června vzrostou například v akvaparku a bazénu v Olomouci, úpravu ceníku už schválila městská rada. Za celodenní vstupné do venkovního areálu plaveckého stadionu lidé zaplatí 175 korun, tedy o deset korun více než loni. Celodenní vstupenka do letní části akvaparku v okrajové části Olomouce od června podraží o 20 korun na 260 korun.
Ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl ČTK řekl, že červnová úprava cen souvisí s rostoucími náklady. "Revidujeme ceník vždy před letní sezonou. Úpravu cen vstupného jsme provedli způsobem nejnižším možným, který nám situace umožnila," uvedl Přikryl, podle kterého například zvýhodněná cena vstupného na večerní koupání v akvaparku zvýšena nebyla. Průměrný nárůst cen vstupného činí zhruba čtyři procenta, například rodina tak za vstup do akvaparku zaplatí o několik desítek korun více než dosud.
Cena celodenního vstupného do akvaparku Koupelky v Prostějově letos vzrostla ze 150 korun na 180 korun a u zlevněné varianty ze 110 na 140 korun. Vstupné na koupaliště v prostějovské místní částí Vrahovice v létě podraží o 20 korun na 150 korun a zlevněné vstupenka také o 20 korun na 120 korun. "Jedná se o celodenní vstupy, takže oproti jiným volnočasovým aktivitám je cena velice příznivá," řekl ČTK Vladimír Průša z Domovní správy Prostějov, která má provoz bazénu a akvaparku na starost.
Zvýšení cen vstupného Průša zdůvodnil především vyššími náklady na mzdy zaměstnanců akvaparku a bazénu a také na údržbu. Svoji roli sehrály i investice. "V letošním roce jen do akvaparku budeme investovat více než 17 milionů korun," podotkl.
Více peněz letos zaplatí lidé i za vstup do termálního parku ve Velkých Losinách na Šumpersku, který loni navštívilo rekordních více než 262.000 lidí. "Ceny pro tento rok jsme upravili již v lednu. Mírné zvýšení cen vstupů se týkalo zejména prázdninových termínů," sdělilo ČTK vedení termálního parku, ve kterém byla tento týden díky příznivému počasí otevřena jeho venkovní část zahrnující čtyři bazény s termální vodou. V provozu je také dětské brouzdaliště, tobogán, vodní deštník, trysky či chrliče.