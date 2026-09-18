Metnar: Stavba nové základny hasičů v Prostějově může začít příští rok

Autor: ČTK
  9:49aktualizováno  11:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stavba dlouho plánované hasičské zbrojnice v Prostějově může být zahájena příští rok a dokončena v roce 2029. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 350 milionů korun, financování je zajištěno z více zdrojů. ČTK to dnes řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který v Prostějově jednal se zástupci radnice a hasičského záchranného sboru. Nová základna hasičů nahradí letitou stanici, která nevyhovuje současným potřebám hasičů.

Připravený projekt nové základny hasičů v Prostějově má stavební povolení, stavbaři se podle Metnara mohou pustit do práce příští rok. Vyladit je třeba ještě napojení plánované základny na silniční infrastrukturu. "Byl jsem poměrně detailně s tímto projektem (stavby základny hasičů) seznámen a má moji podporu," uvedl Metnar. Na financování stavby se bude podílet stát a kraj, část nákladů pokryje dotace z evropských fondů.

Nová základna v Prostějově bude mít větší prostory pro výjezdovou techniku, hasičům nabídne také lepší zázemí pro výkon služby a fyzickou, odbornou i praktickou přípravu. Součástí areálu má být také výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.

Ve staré základně mají hasiči špatné podmínky pro výkon služby. "Potíže máme hlavně s garážováním naší techniky, protože objekt se před zhruba 70 lety stavěl pro výjezdové automobily jiných parametrů. Ze stanice rovněž v současnosti vyjíždíme pouze jedinou bránou a do jedné z nejfrekventovanějších ulic v Prostějově," uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Šatny a prostory pro výkon služby hasičů ve staré základně už podle Balážové také neodpovídají legislativním a hygienickým požadavkům. "V areálu se nelze dále rozvíjet, dostavby ani přestavby nejsou možné s ohledem na vnitřní uspořádání budov. Proto jsme se rozhodli pro výstavbu nového komplexu na zelené louce v Brněnské ulici," podotkla.

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