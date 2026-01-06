„Kardiochirurgický tým Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) rozšiřuje nabídku moderních operačních postupů o miniinvazivní náhradu aortální chlopně, tzv. mini AVR (Aortic Valve Replacement),“ upřesňuje mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a především menší pooperační bolesti, rychlejší zotavení i návrat k běžnému fungování. „A to bez toho, abychom museli jakkoli slevit z bezpečnosti nebo kvality výkonu,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL Martin Šimek.
Samotný princip operace se oproti klasické náhradě chlopně nemění. Chirurg odstraní nemocnou chlopeň a nahradí ji chlopní biologickou nebo mechanickou. „Volba vždy vychází z věku pacienta, jeho zdravotního stavu a individuálních potřeb,“ vysvětluje Fritscher.
Rozdíl je v přístupu k srdci, který je veden šetrně mezi žebry a nevyžaduje otevření hrudní kosti. Díky tomu se podle lékařů snižuje riziko komplikací spojených s hojením a pacienti se mohou dříve vrátit k běžnému pohybu.
Náhrada chlopně bývá často jediným řešením
Miniinvazivní náhrada aortální chlopně se běžně provádí ve specializovaných centrech v zahraničí a v posledních letech si nachází pevné místo i v českých nemocnicích. „Zkušenosti potvrzují, že výsledky jsou srovnatelné s klasickým otevřeným přístupem, přičemž průběh pooperační rekonvalescence je pro pacienty příznivější,“ říká Fritscher.
„U správně indikovaných pacientů vidíme rychlejší mobilizaci a celkově hladší návrat do běžného života,“ doplňuje lékař Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL Dominik Šabacký.
Onemocnění aortální chlopně může pacienty výrazně omezovat v osobním životě. Bolest na hrudi či závratě jsou nejčastějším signálem, že srdce potřebuje pomoct. V takových případech bývá chirurgická náhrada chlopně často jediným účinným řešením.
„Miniinvazivní přístup přitom umožňuje provést celý výkon s menším zásahem do organismu. Zavádění miniinvazivních postupů je součástí dlouhodobého směřování FNOL k moderní, šetrné a bezpečné péči. Cílem je nabídnout pacientům léčbu odpovídající současným medicínským standardům a zároveň co nejméně zasahující do jejich života mimo nemocnici,“ uzavírá Fritscher.