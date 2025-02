Olomouc se omluvila architektu Šépkovi, spor o lampy na náměstí pokračuje dál

„Město Olomouc se omlouvá Ing. Akad. arch. Janu Šépkovi, spoluautorovi koncepce mobiliáře Horního náměstí v Olomouci za to, že zasáhlo do jeho autorských práv tím, že nechalo bez jeho souhlasu vyměnit lampy pouličního osvětlení Horního náměstí. Primátor města Olomouce,“ stojí ve spodní části webu www.olomouc.eu od pátku 7. února.

Omluva má být z rozhodnutí soudu zveřejněná dva měsíce. „Po deseti letech je omluva města Olomouc drobným úspěchem v celé kauze kolem poškození úprav Horního náměstí. Nicméně soud ještě není u konce,“ reagoval Šépka.

Architekt se před lety obrátil na krajský soud, který mu v roce 2016 přiznal odškodnění 100 tisíc korun a omluvu, ale nevyhověl požadavku na uvedení osvětlení náměstí do původního stavu.

Na podzim loňského roku se případem zabýval Vrchní soud v Olomouci. Potvrdil omluvu a věc vrátil krajskému soudu.

„Proti rozsudku je přípustné ještě dovolání k Nejvyššímu soudu, o kterém prozatím nebylo rozhodnuto. Dovolání však nemá odkladný účinek, a proto bylo omluva zveřejněna. Mimo tuto omluvu se vše ostatní vrátilo před soud prvního stupně a taktéž nelze vyloučit další jednání o případném smírném vyřešení mimosoudní dohodou,“ uvedl právní zástupce města Petr Konečný.

„Možné následné kroky bych nyní nechtěl předjímat, další postup jsme prozatím nekonzultovali na úrovni vedení města,“ řekl náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Radnice nechala lampy Thorn označované pro svůj vzhled jako „sirky“ vyměnit kvůli jejich špatnému technickému stavu. Dalším důvodem byla malá svítivost. Část jich pak skončila v likvidaci. Šépka, jeden ze spoluautorů současné podoby náměstí, takové tvrzení odmítá.

„Primární důvod byl, že na náměstí byla tma, lampy byly přes deset let staré. Už v roce 2014 tam navíc čtyři sloupy se svítidly nebyly. Do některých nabouralo auto, byly vykývané, technické služby je odstraňovaly. Bylo rozhodnuto, že se budou muset vyměnit,“ popsal svůj pohled tehdejší olomoucký primátor Martin Major (ODS).

Žalobce ale nepřipouští, že by bylo možné autorské dílo bez vědomí tvůrce měnit.

„Celá situace je smutným pohledem na to, jak vnímáme určité hodnoty kolem nás, ale i na to, že jsme si odvykli soudobou architekturu posuzovat jako umělecké dílo, které má také svoji hodnotu,“ sdělil na podzim Šépka. Připouští také variantu, že by se na náměstí objevily jeho autorské lampy, které tam dosud nestály.