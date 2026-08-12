Výstava Ateliéry představuje současnou tvorbu téměř 50 výtvarníků z Olomoucka

Současnou tvorbu téměř pěti desítek výtvarníků představuje ode dneška výstava Ateliéry v Galerii města Olomouce. Členská výstava Unie výtvarných umělců Olomoucka se koná jednou za dva roky a jejím cílem je představit nejnovější práce členů spolku napříč generacemi i výtvarnými přístupy. Letos se na výstavě představí nejen dlouholetí členové, ale i řada mladých umělců. Expozice nabídne pestrou škálu od kreseb přes realistickou a abstraktní malbu až po sochařské objekty, řekl dnes ČTK kurátor výstavy Jiří Hastík.
"Je to pravidelná akce, která se opakuje každé dva roky a jejím posláním je prezentovat tu nejsoučasnější, čerstvou tvorbu příslušníků Unie výtvarných umělců Olomoucka. Najdeme tam práce napříč členskou základnou od zavedených umělců až po nejmladší členy této organizace," uvedl výtvarník a teoretik umění Hastík.
Unie má kolem 90 členů, většina z nich pochází z Olomouce a dalších míst Olomouckého kraje, členy jsou ale také umělci ze zahraničí. Někteří se do spolku zapojili v souvislosti s výměnnými výstavami a spoluprací Olomouce či Olomouckého kraje se zahraničními partnery.
V posledních letech podle Hastíka přibývá zájemců o členství ve spolcích mezi mladými výtvarníky. "Je to docela pozoruhodné, protože spolková činnost se v posledních letech nejevila natolik atraktivní. Je to podle mě proto, že začínající nebo mladší umělci mají možnost ukázat v poměrně reprezentativní galerii svou práci," uvedl. Zhruba čtvrtinu členské základny podle něj tvoří lidé ve věku přibližně 25 až 35 let.
Výstava představuje výrazný generační rozptyl. Mezi nejstarší členy patří například devadesátiletý malíř, matematik a pedagog František Machala či šestaosmdesátiletý malíř Zdeněk Vacek. Rozmanitost se neprojevuje pouze věkem autorů, ale také jejich výtvarným zaměřením. Návštěvníci uvidí pestrou škálu děl od kreseb a lineárně pojatých prací přes malbu v realistickém i abstraktním pojetí. Zastoupeny jsou také sochařské objekty, oproti předchozím ročníkům však sochařské komunity v regionu podle kurátora značně ubylo.