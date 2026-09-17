Výstava ČTK s názvem Fotbalové okamžiky připomíná v Šumperku významná výročí

Více než 130 let staré snímky ale i nedávno pořízené fotografie zachycující významné fotbalové události nabízí ode dneška v centru Šumperka výstava České tiskové kanceláře (ČTK) Fotbalové okamžiky. Z více než milionu fotbalových fotografií z bohatého archivu agentury vybrali tvůrci výstavy snímky pojící se k letopočtům končícím číslovkou šest. Emoce zachycené na vystavených snímcích si mohou zájemci prohlédnout na Hlavní třídě do 15. října, řekli dnes ČTK autoři výstavy.
"ČTK výstavu připravila k několika kulatým fotbalovým výročím, která připadla na letošní rok. K těm nejvýznamnějším patří 50 let od vítězství Československa na mistrovství Evropy a 30 let od zisku stříbrných medailí české reprezentace na evropském šampionátu. Dalším důvodem bylo i letošní mistrovství světa, na které se po 20 letech probojovala i česká reprezentace," uvedla šéfredaktorka zpravodajství Radka Matesová Marková. Snímky z posledního světového šampionátu jsou k vidění v závěrečné pasáži výstavy.
Na dvou desítkách panelů uvidí zájemci například penaltu Antonína Panenky, která před 50 lety otevřela Československu dveře k titulu mistrů Evropy nebo okamžiky finále Eura ve Wembley v roce 1996, kdy česká reprezentace podlehla v prodloužení Německu. Nechybějí ani snímky ikonických stadionů či fotografie zachycující emoce ze zlomových momentů Ligy mistrů nebo momentky poklesků fotbalových hvězd.
Šumperk je jednou z tradičních zastávek putovních fotografických výstav ČTK ze série Okamžiky. Každoročně je zde představuje od roku 2021, kdy agentura připravila výstavu Olympijské okamžiky.
"Na letošní výstavě jsou k vidění například i unikátní archivní fotografie Olbortovy jedenáctky - takzvaných Klapzubáků z Hané. Tým složený z 11 bratrů hrával v druhé polovině 60. let exhibiční utkání a všimla si jej dokonce i zahraniční média. ČTK snímky bratří Olbortů pořízené v roce 1966 v Jindřichově na Šumpersku objevila teprve před pár lety v rámci digitalizace svého fotoarchivu," doplnila šéfredaktorka, která je zároveň s šéfredaktorem Fotobanky ČTK Petrem Mlchem a někdejším vedoucím sportovní redakce ČTK Ladislavem Josefem autorkou výstavy.
Výstava, která se z Šumperku přemístí před pražskou galerii Czech Photo Centre v Nových Butovicích, se tradičně opírá o bohatý fotografický archiv ČTK a další zdroje zastoupené ve společné Fotobance ČTK/Profimedia. ČTK k ní připravila několik podcastů i materiálů pro školy.
Fotbalové okamžiky jsou součástí série putovních venkovních fotografických výstav, které ČTK připravuje pravidelně od roku 2018, kdy u příležitosti stého výročí vzniku Československa a ČTK připravila expozici Okamžiky století. V následujících letech ji následovaly například výstavy k výročí sametové revoluce, výstava Olympijské okamžiky či Česko/slovenské okamžiky. Loni po republice putovala výstava Válečné okamžiky k 80. výročí ukončení druhé světové války.