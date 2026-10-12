Výstava Dva pábitelé představí řezníka jako malíře a sběratele kůží jako básníka

Řezníka v roli básníka a sběratele kůží v roli malíře představí nová výstava v prostějovském muzeu s názvem Dva pábitelé. Dvojvýstava podle jejího kurátora Pavla Konečného kombinuje prezentaci výtvarných a literárních artefaktů dvou marginálních autorů s historicko-dokumentárním přístupem. Originální, spontánní kreativitu Václava Žáka a Václava Svobody Plumlovského, která se projevuje jejich autentickou tvorbou, představuje výstava po letech zapomnění. Otevřena bude od 23. října, sdělil ČTK kurátor výstavy.
"Duální výstava Dva pábitelé je připravena k 70. výročí úmrtí rodáka z nedalekého Plumlova, řezníka a básníka Václava Svobody Plumlovského (1872-1956) a ke 120. výročí narození sběratele kůží a malíře Václava Žáka (1906-1986) z Velkých Kyšic u Kladna jako oslava pábitelství a zvláštní imaginace, pramenící z touhy zaplnit prázdný prostor vlastní emocí a svébytnou představivostí," uvedl Konečný, který se věnuje fenoménu art brut či outsider art, tedy spontánnímu umění.
Oba vystavující autoři se vzájemně neznali a časově se míjeli, podle odborníků však po sobě zanechali každý svou svéráznou a inspirativní stopu v českém moderním umění v druhé polovině 20. století.
Smyslem výstavního projektu je podle kurátora upozornit na skutečnost, že originální tvořivost spontánních neškolených tvůrců se v současnosti bohužel vytrácí - tlak moderního světa podle něj vyměnil chaos inspirace za pořádek algoritmů. "Žijeme totiž v době, která oslavuje efektivitu, rychlost a bezchybnost, což jsou však největší nepřátelé lidské kreativity. Snahou kurátora výstavy bylo poukázat na existenci těchto někdy skrytých osobitých tvůrců, nacházejících v sobě odvahu dělat třeba i bláznivé věci s vírou v čirou radost z procesu tvoření, jehož výsledek nemusí vždy obstát před publikem, které si k němu musí hledat svou vlastní cestu," dodal Konečný.
Muzeum a galerie Prostějov k výstavě, která bude otevřena do 10. ledna příštího roku, připravilo na listopad i doprovodný program. Její součástí bude komentovaná prohlídka či snímek o obou tvůrcích s názvem Pábitelé Václav Žák a Václav Svoboda Plumlovský ve filmu.
Francouzský termín art brut označuje umění v původním, syrovém stavu. V přeneseném významu jde o umění neprofesionální a neakademické. V Olomouci se tomuto žánru dlouhodobě věnuje Muzeum umění v Olomouci, které je také spolupořadatelem každoročního festivalu Art brut film Olomouc.