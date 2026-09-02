Výstava Možným dotekem v Olomouci představuje grafiku, kresby i autorské knihy

Celkem 14 českých výtvarníků, mezi nimi laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, zaplnilo svými díly prostory Galerie města Olomouce. Na výstavě nazvané Možným dotekem se sešli autoři a autorky, pro něž je papír dlouhodobě klíčovým médiem. Expozice nabízí grafické listy, kresby, autorské knihy a objekty, vytvořené tradičními i současnými technikami, od hlubotisku a sítotisku po inkoustový a UV tisk, řekli dnes novinářům pořadatelé.
Projekt měl původně pracovní název Lehá na papíru, který odkazoval k různým stopám a vrstvám vznikajícím při výtvarné práci, od grafické matrice a šablony přes grafitovou stopu až po tuš či pigment. Název Možným dotekem nakonec vystihuje především vztah mezi umělcem, procesem tvorby a samotným papírem.
"Výstava je především o papíru, který má neobyčejně senzitivní schopnosti a vlastnosti: absorpci, paměť, křehkost, pružnost, pevnost, chatrnost a průsvitnost, které plně vyhovují uměleckým záměrům grafických tvůrců. Představí se na ní také artefakty, které z papíru jako média vyšly a svým vývojem ho překonaly, například autorská kniha nebo papírmašové objekty," uvedla jedna z vystavujících Lenka Vilhelmová.
Výstava zároveň ukazuje šíři současné volné grafiky. Kromě klasických technik, tedy tisku z hloubky, výšky a plochy, jsou zastoupeny například monotyp, strukturální grafika, kolážový či asamblážový tisk a slepotisk. Prostor dostávají také sítotisk, inkoustový tisk a ultrafialový (UV) tisk, tedy postupy spojené s novějšími technologiemi.
Návštěvníci v Galerii města Olomouce uvidí především grafické listy, ale i kresby, autorské knihy a objekty. "Grafické techniky jsou zastoupeny téměř v celé své šíři, včetně sítotisku, inkoustového tisku a UV tisku," doplnila další z autorek Berenika Ovčáčková. Kromě ní a Lenky Vilhelmové se na výstavě prezentuje také Jiří Anderle, Marie Filippovová, Zbyněk Janáček, Alena Kučerová, Jan Měřička, Ondřej Michálek, Eduard Ovčáček, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Marek Sibinský a Andrea Tachezy. Výstava potrvá do 19. září.