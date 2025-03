Výstava v Mohelnici připomene český fenomén kutilství

V souvislosti s přípravou výstavy se organizátoři obrací na veřejnost s prosbou o spolupráci. „Prosíme o zapůjčení nebo darování předmětů, které byly takto podomácku vyrobeny,“ vyzývá muzeum.

Mohou to být různé poličky, kolébky, stojany nebo závěsy na květináče, papírové nebo dřevěné kazety, různé dekorace na zeď z ohýbaného drátu, chemlonu nebo vypalované do dřeva, výrobky z vršků od piva či ze špejlí.

Kvůli časovému ohraničení výstavy by to měly být předměty vyrobené ve 20. století. Předměty mohou lidé nosit do konce března.

Zájemci o spolupráci na výstavě se mohou obrátit na vedoucího muzea (telefon 583 430 693 nebo 725 486 802 nebo e-mail mohelnice@muzeum-sumperk.cz).